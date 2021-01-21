台股攻上「萬六」新高關卡 法人看好資金行情延續多頭動能

台股今 (21) 日繼續由半導體與電子族群點燃多頭氣勢，指數大漲近 350 點突破「萬六」關卡，投信認為，往年農曆年前都會面臨獲利了結賣壓，但預期在國際熱錢充沛前提下，台股多頭仍有續航動能。

台股加權指數盤中一度站上 16238 點刷新歷史紀錄，終場指數雖略有拉回但收仍收在 16153 點波段新高點，其中護國神山台積電 (2330-TW) 盤中股價觸及 679 元新天價，終場以 673 元作收，大漲 26 元，漲幅高達 4.02%。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，權值龍頭股成今日指數攻上萬六的主力功臣，而根據日前法說會所釋出的訊息，領先反映台電子業的榮景，替多頭再添信心。

葉獻文進一步指出，晶圓龍頭大廠擴大布局先進製程，預期未來 3 至 5 年將持續領軍台灣半導體成長動能，而該指標股對於挹注指數揚升有很大助力，也反映了對於台股高點不須預設。

葉獻文指出，隨著全球對於 5G 及車用等高速運算需求高漲，晶圓龍頭大廠目前的 5 奈米製程佔營收比重逐季增加，至於 3 奈米今年則有機會開始試產，包括蘋果、Intel 等國際大廠均已先預訂明後年產能，預期晶圓龍頭大廠技術領先的優勢可望讓營收動能持續向上，同時先進製程研發門檻提高，與競爭對手的差距將進一步擴大。

葉獻文認為，今年受惠於國際資金充沛，讓台股提前領了牛年春節大紅包，由於春節前往往會面臨資金獲利了結需求等壓力，不過以目前台股強勢上攻的趨勢來看，只要國際資金持續湧入台灣股匯市，多頭仍可維持一定熱度。

