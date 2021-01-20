年輕新勢力錢進台股 顛覆投資舊思維

台股今年成功叩關萬六，不斷改寫歷史新高，《財訊》報導指出，在外資大撤退及八年級生不斷加入投資行列下，2020 年的台股已然出現全新樣貌，愈來愈多年輕人重視短線交易的實戰技巧，透過量化統計來縮短失敗經驗的學習之路。

過去在校園裡，被視作冷門社團的證券研習社，居然取代勁歌熱舞、交友聯誼等熱門社團，躍居為許多大學人數最多的第一大社。從證交所統計資料來看，2020 年前 11 月台股開戶數新增 110 萬戶，其中 20 至 30 歲的年輕世代族群占比，已由 9.4% 上升至 10.8%，是成長最多的族群，總人數更已達 120 萬餘人。

據《財訊》報導，台股攻上 15000 點，最為顯著的變化就是出現 5300 億的歷史天量；相較過去的 3000 億元，顯示台股當前不同以往的熱度。不過，進一步分析發現，巨量的成交值與短線交易頻繁有密切關係，其中當沖交易占台股成交張數比重，更從 2020 年 3 月的 15% 以下，快速拉升至 30%。

此外，期貨市場長期以來，台股期貨口數遠比小台期口數要來得高出許多，但在 2020 年，小台期的口數來到 6000 萬口，首度超過台指期的 4600 萬餘口。

(財訊報導)

群益期貨副總經理黃維本指出，參與便宜金融商品，交易節奏變快，正好是當下年輕人投資的特色。從群益證、群益期客戶內部觀察，台股周轉率的拉升，當沖比率拉高，參與小台期交易，正因為年輕人族群增加所產生的變化。

《財訊》報導指出，年輕世代使用的投資工具也比老一輩多樣而靈活，透過個股期、現股及海內外商品，進行短線操作，這些都是當下年輕人常使用的方法。每個世代就會有孕育而生一種投資行為模式，衝擊整個台股的生態圈，投資不可能一成不變，2020 年是相當特別的一年。