〈拜登就職〉拜登就任各國領袖送上祝賀 盼強化關係、聚焦氣候議題

拜登周三 (20 日) 正式宣誓成為美國第 46 任總統，將盡全力振興經濟、防疫，聚焦氣候變遷、種族平等、移民等，各國領袖周三紛紛表示祝賀，期望拜登新政府能強化合作關係，處理氣候等議題。

據路透報導，歐洲執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，期望未來能和拜登進行合作，共同對抗氣候變遷與疫情、重建多邊主義，並加強網路法律標準和規範，停止仇恨、謊言和假新聞。

英國首相強生（Boris Johnson）期待強化英美兩國的夥伴關係，以及將氣候變遷、疫情後重建與大西洋安全關係列為優先事項。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對美國新政府喊話表示，俄羅斯希望保持新戰略武器裁減條約（NEW START），若美國方面展現延長該條約的意願，俄方將表示歡迎。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，希望美加在防疫方面維持合作關係，未來將共同努力面對氣候變遷、加速再生能源發展、促進族群包容與多樣性、為人民創造良好的工作機會。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）發布聲明表示，拜登宣布就職是「民主政治的好日子」；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則對拜登加入對抗氣候變遷的行列表示歡迎。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）呼籲拜登推動世界「和解與和平」，希望拜登作決定時能以建立真正公正和自由的社會為主要導向。