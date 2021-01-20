〈紐約匯市〉葉倫呼籲推大規模紓困激勵風險情緒 美元連2日收跌

美國準財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二 (19 日) 出席參議院聽證會表示呼籲美國應推動更多重大財政措施，激勵市場風險偏好，美元對一籃子貨幣周二連續兩日收跌，風險貨幣澳幣、紐元紛紛上揚。

ICE 美元指數 (DXY) 周二下跌 0.30% 至 90.493，今年迄今美元已自低谷回升 2%，使許多美元空頭投資人措手不及，部分原因和美債殖利率上升、疫情惡化影響經濟復甦的風險有關。

美元指數 (DXY) 當日走勢圖 (圖: 鉅亨網)

葉倫周二出席確認由她出任財長的參議院聽證會，她敦促參議員們通過新一輪大規模財政刺激措施，儘管這會大幅增加政府負債，但整體而言利大於弊。

Monex Europe 的資深外匯分析師 Simon Harvey 表示：「美國新刺激政策進展有望加速的預期成為周二外匯風險偏好升高的原因之一，與先前漫長的協商相比，市場預估大規模財政政策受到參議院兩黨的支持。」

此外，葉倫也在聽證會中表示重視外匯市場的機制，認為美元價值應由市場力量決定，美國應反對其他國家人為操縱貨幣以獲得任何貿易優勢。

隨著美元周二走軟，歐元兌美元匯率升值 0.42% 至 1.2127 美元，並未受義大利政府危機影響。義大利總理孔特 (Giuseppe Conte) 近期正面臨國會上、下議院不信任投票的挑戰。

英鎊兌美元周二上揚 0.36%，至 1.3634 美元。

美元兌日圓匯率攀升 0.16%，至 103.86 日圓，自上周達到一個月高點 104.40 之後，目前仍處於狹幅區間盤整。

波動性大且與大宗商品相關的「風險偏好」貨幣周二也收漲，澳幣兌美元升值 0.22% 至 0.7696 美元；紐元升 0.14% 至 0.7007 美元。大宗商品價格上漲是近幾個月以來澳幣、加幣較為強勢原因之一。

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