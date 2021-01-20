〈台股盤後〉台積電撐盤 助指數收斂跌幅 驚險守住15800點

台股今 (20) 日早盤再度開高，在台積電創高帶動下，一度站回萬六，不過賣壓隨即出籠，加上台指期今日即將結算，權值股多翻黑，大盤一度下挫逾百點，台積電則扮演撐盤要角，助指數收斂跌幅，小跌 71.19 點或 0.45%，驚險守住 15800 點，收在 15806.18 點，成交量 4148 億元，明顯較昨日放大。

觀察權值股表現，僅台積電逆勢收紅，大漲逾 3%，達 647 元，創收盤歷史新高，其餘如台塑四寶、金控股皆全面下挫，台塑化跌幅最深，大跌逾 4%，南亞、台化、台塑皆回測季線，富邦金、國泰金、兆豐金、中信金跌幅也達 1% 以上，壓抑大盤走勢。

先前強漲的 IC 設計個股今日也成空方標的，敦泰、天鈺、矽統、驊訊亮燈跌停，偉詮電、金麗科、紘康跌幅達 6% 以上，揚智、聯陽也有半根以上的跌幅。

電動車概念股賣壓同樣沉重，廣宇近日強漲後，今日暴跌逾 7%，英利 - KY 也回防百元大關，下挫逾 9%，和碩、鴻準也分別下挫 3%、5%。

法人認為，由於國際寬鬆貨幣政策延續，市場資金不斷流進台股，加上 5G、HPC、車用電子等需求強勁，有助台灣半導體發展，尤其過往外資在大賣台股的隔年，通常會轉向回補，台股仍具備一定支撐，不過，台股短期已有過熱疑慮，仍須留意回落風險。