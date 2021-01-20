台積電創高不敵台指期壓低結算 台股爆巨量跌71點收15806點

美股周一全面上揚，晶圓雙雄 ADR 強勢收高，帶動台股今 (20) 日早盤再度叩關萬六，隨著高檔賣壓出籠，權值股普遍翻黑，指數一度跌逾百點，回測 5 日線，儘管台積電一夫當關續寫歷史新高價，但台指期壓低結算，加權指數終場下跌 71.19 點，收 15806.18 點，成交也爆出 4148.77 億元巨量。

外資看好，在先進製程及各大客戶強力挹注下，台積電 5、3 奈米大爆發，未來 3 年資本支出可能加碼到 270 億至 300 億美元，2023 年每股純益更可望衝破 30 元，甚至有外資喊出千元目標價。台積電今日持續飆漲，一度衝上 650 元，終場收 647 元，漲幅達 3.2%，市值攀升至 16.77 兆元，續締新猶。

受到台指期壓低結算影響，權值股普遍翻黑，聯電跌幅擴大至 1.7%，收 52.1 元，大立光、台塑、南亞、廣達、國巨、華碩，以及中信金、富邦金等金融股，賣壓都相當沉重，跌幅約 2-4%。

向來受內資法人青睞的 IC 設計廠，今日則成為空方狙擊目標，敦泰落入跌停、摜破百元關卡，驊訊同步遭追殺至跌停，矽統、天鈺、凌陽、威盛、聯詠、揚智及原相等，跌勢也相當深。

由於國內本土疫情持續擴大，引發市場恐慌，口罩股恆大、康那香、美德醫療 - DR 都亮燈漲停，毛寶、永日、瑞基、亞諾法、ABC-KY 等多檔防疫概念股，也都成為資金追捧焦點。此外，追蹤美國恐慌指數 VIX 的富邦 VIX ETF，買氣再度回升，終場大漲逾 4%，成交量爆出 20.2 萬張。

值得關注的是，測試介面大廠穎崴今日正式掛牌上市，本次承銷價為每股 348 元，終場強漲近 40%，衝上 486 元，蜜月行情超甜。而淘帝 - KY 被指財報造假，近日遭北檢調查約談，儘管公司澄清未曾以任何方式要求會計師配合出具任何不實意見，但股價持續被打入跌停。