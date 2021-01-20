〈台股盤中〉台積電天價PK權值股賣壓 衝破萬六後跌破15800點上沖下洗

護國神山台積電盤中股價最高衝到 650 元再刷新天價，也拉抬大盤一度重返 16000 點大關，最高漲 126 點、攻到 16004.32 點高位，不過隨後電子、金融、傳產權值股賣壓湧現，萬六只維持不到 3 分鐘，台股由紅翻黑，最低跌到 15759.48 點，高低震盪約 250 點，今天適逢台指期結算日，台股上沖下洗，近午盤跌幅收斂，向平盤靠攏。

美股四大指數齊揚，台積電 ADR 收盤大漲 4.85%，激勵台積電現股開盤創 639 元新天價，且股價節節攀升，盤中最高大漲超過 3%、飆到 650 元再刷新天價，市值也大增至 16.85 兆元，同寫新猷。

不過，台積電獨木難撐大局，股王大立光、鴻海都走黑，其中，大立光大跌超過 3%，面板雙虎也都重挫半根停板，中鋼、台塑四寶、台泥、元大金、永豐金、開發金等都是拖累大盤跌破 15800 點的壓盤重心。

以族群來看，太陽能概念股漲多拉回，茂矽跌近 7%，強茂也下挫約 6%、摜破月線，嘉晶、元晶等都比大盤弱勢。被動元件也一片綠油油，華容、聚鼎都跌超過 6%，大毅、蜜望實、台嘉碩、凱美都走低逾 4%，信昌電、奇力新、斐成、立隆電、禾伸堂、華新科也都很疲弱。

國內疫情加劇，防疫概念股為盤面上逆勢抗跌所在，毛寶亮燈漲停，恆大、康那香狂飆超過 8%，美德醫 - DR、亞諾法、永日、南六、國光生、盛弘也滿面紅。

整體來說，半導體產業勢頭難阻，因此護國神山頻創新高，短線又有美國科技股財報公布潮，雖然因為台股漲多有修正壓力，但資金行情依舊蔓延，投資人的風險偏好度提高，也讓台股大起大落震盪加劇，個股快速輪動下，操作難度升高，投資人須謹慎。