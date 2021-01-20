全球知名對沖基金艾略特管理撤出香港

億萬富豪辛格爾 (Paul Singer) 創立的對沖基金艾略特管理公司 (Elliott Management) 將撤出香港，該地員工和公司職務將轉往英國倫敦及日本東京。

《日本經濟新聞》週三 (20 日) 報導，消息人士指出，艾略特管理公司將停止香港辦公室負責的交易及投資活動。從 2021 年 1 月 1 日起，亞洲地區業務除了日本之外，都將交由倫敦辦公室接手，全新投資活動也由倫敦負責。

在關閉香港辦公室後，東京辦公室料成為該公司在亞洲的唯一營業據點，而該公司主要投資對象軟銀集團或是香港東亞銀行的相關業務，也將交由倫敦及東京的投資團隊負責。

艾略特管理公司是也是全球最活躍的對沖基金公司之一。該公司運用退休基金等投資，2020 年 6 月管理資產達 410 億美元，投資對象囊括美國大型通訊業者 AT&T、推特 (Twitter) 及日本的軟銀集團等。除了激進投資之外，也涉及私募股權基金及不動產投資等。

1997 年香港回歸後，其一國兩制、高度自治、低稅率、通英文的條件吸引外資進駐，許多企業的亞洲地區總部也多選擇落腳香港。

然而在香港國安法上路後，言論自由受限，資本制度也令人感到憂心，金融業陸續傳出有企業撤出香港、縮小規模，或是人員重新配置等消息。

艾略特管理公司並未對外說明撤出香港的理由，但是依照英國《金融時報》報導，艾略特管理公司在香港國安法制定前的 2018 年起，就已經開始削減香港辦公室的人員。