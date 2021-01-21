〈台股盤前〉短線僅靠台積電ADR溢價領軍獨撐 需觀察外資換手or拔檔

台股昨 (20) 日終場下跌 71 點，收 15806 點，外資大賣 215.4 億元，創今年最大賣超。拜登就職美國總統，美股三大指數收高，只有費城半導體逆勢下跌。台股雖然奮力守住 15800 點，但是目前台股多靠台積電 ADR 溢價的評價優勢，領半導體族群獨撐大局，其餘資金大多逢高出脫漲多股，短線恐仍將呈現震盪劇烈對峙，要觀察外資是換手操作還是年前拔檔賣股。

護國神山台積電昨天持續一夫當關，力撐盤勢，盤中最高點 650 元與收盤價 647 元，仍雙創歷史新高；由於台積電目前每上漲 1 元，貢獻台股指數 8.55 點，在台積電大漲 20 元下，等於貢獻指數 171 點，若非台積電大漲，台股昨天恐大跌超過 200 點。

台股昨天爆出巨量 4148 億元，外資狂砍 215.4 億元，創今年最大賣超，而賣超前十大有八家為金控股，而昨天適逢台指期結算，外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 13265 口，淨空單水位降至 16717 口：外資在現貨大賣，但期貨減碼淨空單。

今天觀盤重點，AI 新創業者耐能智慧（Kneron）昨日宣布，獲得鴻海與記憶體大廠華邦戰略投資，兩強攜手搶食電動車龐大商機；市場高度期待鴻海 MIH 平台切入 Apple Car 供應鏈，華邦不僅將提升各產品的出貨量，也有機會順勢打入 Apple Car，為營運加溫。此利多消息是否反映在股價上，備受期待。

全球疫情升溫，視訊會議、遠距教學商機需求再度大爆發，宏碁、圓剛、圓展等筆電、視訊應用相關業者近期急單湧進，筆電市場本來就處於供不應求，全球疫情有惡化的趨勢，更進一步擴大需求，相關概念股表現值得關注。

整體來說，台股逢高類股快速輪動，導致一個月內大盤成交值已經第三次爆出超過 4000 億元的大量，加上外資大手筆出脫台股創今年新高，主要調節金控，買進漲價概念股航運、面板、鋼鐵、低基期紡織等，是否僅是換股操作，需要觀察。