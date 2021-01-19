〈台灣爆院內感染〉本土再添4例 指揮中心強烈建議大型活動取消或延期

本土疫情蔓延，疫情指揮中心今 (19) 日公布新增 4 例確診，其中 2 例為案 863 護理師的同住家人及 1 例同病房工作的護理師，另 1 例則是住院病患的越籍看護。指揮官陳時中表示，歲末年終各地大型活動將至，若無法於事前嚴格執行完整風險評估，指揮中心強烈建議取消或延期。

衛生福利部桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染，今天再添 4 例確定病例，其中，案 864、865 分別為 50 多歲男性及 20 多歲女性，均有咳嗽、流鼻水症狀，為染疫護理師案 863 的家人，陳時中指出，雖然是在社區感染，但社區沒有擴大的跡象。

案 868 是一名 30 多歲女性護理師，與案 863 於同一病房工作，之前三度採檢均為陰性，但 18 日出現發燒、喉嚨癢等症狀，四度採檢才確診；另外，案 869 為越南籍 40 多歲女性，是住院病患的看護，正在疫調當中。

截至目前，這起群聚感染已有 2 醫師、4 護理師、1 外籍看護、2 護理師家屬確診，共計 9 人。

指揮中心表示，歲末年終各地密集舉辦大型集會活動，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善的防疫配套措施，指揮中心強烈建議取消或延後舉辦。

本土病例持續蔓延引發人心惶惶，指揮中心人員已經進駐醫院成立「前進指揮所」，並實施多項防疫作為，指揮中心再次呼籲，國際疫情仍相當嚴峻，病毒自境外進入國內導致本土感染的風險升高，民眾應持續力行防疫新生活運動，進入具有不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象的高風險場域，務必全程佩戴口罩。