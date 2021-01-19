台商提前返鄉 桃機本周旅客將達高峰 急調防疫計程車疏運

桃園本土病例持續擴大，農曆新年又即將到來，桃機公司指出，因應入境需居家檢疫 14 天的規定，返台過年人潮將提前至本周湧現，根據估算，入境人數將明 (20) 日起逐漸增加，並在 22 日 (周五) 達到高峰，對此，桃機嚴陣以待，已調度超過 900 輛防疫計程車投入疏運。

桃機公司表示，由於入境旅客必須符合 14 天及一人一戶居家檢疫政策，許多台商及學子為了趕在春節前完成檢疫與家人團聚，普遍提前返鄉，今年春節入境人潮本周將湧現，預估 20 日起至 26 日，每日均有超過 2000 名的旅客入境，並在 22 日達到最高峰。

(圖表：桃機公司提供)

桃園機場為因應入境人潮，已加強現場工作人員引導、防疫專車抽號機制、入境旅客專屬等候及用餐區，並已調度超過 900 輛防疫計程車、防疫租賃車及防疫巴士投入疏運，載運旅客前往指定地點或防疫旅館。

同時，考量入境航班抵達時刻的變更，造成旅客可能在短時間內大量增加的情況，桃機已與交通業者建立尖峰時段車輛備援調度機制，協調松山機場增援 100 輛防疫計程車、租賃車業者加派 100 輛防疫專車協助，提升春節返國旅客疏運能量。

此外，由於桃園機場為邊境管制重要場域，已劃定「入境旅客活動區域」，規範入境旅客活動範圍限於入境大廳 1 樓平面層，避免旅客任意走動可能產生防疫破口。各區域周圍設有警示標誌，並規劃專屬廁所與用餐區，提供旅客以手機點餐及外送服務。

桃機公司除加強入境旅客活動區域的清消作業外，也加派保全人員巡查，同時呼籲旅客，入境返國後，禁止搭乘大眾運輸工具，請儘速搭乘防疫專車，或請親友於第一、二航廈入境小客車接送區接機，確實遵守防疫措施。