台股飆漲265點挑戰萬六 外資終止連3賣 三大法人買超100.85億元

台積電今 (19) 日強漲逾 3% 續創新天價，聯發科、聯電等電子股也成為多頭指標，帶動台股收復 5 日線，逼近萬六大關，終場上漲 265 點，收 15877 點，續創收盤新高，光是護國神山就貢獻大盤約 156 漲點，外資終結連三賣，三大法人聯手買超 100.85 億元。

台股今日成交值維持在 3000 億元之上。觀察籌碼面，外資終止連三賣，轉為買超 66.32 億元；投信持續買超 8.2 億元；自營商也轉為買超，共敲進 26.43 億元。三大法人合計買超 100.85 億元。

台積電今年展望樂觀，資本支出一口氣上調至 250-280 億美元，創歷史新高，今日吸引大量買盤進駐，股價一度漲逾 4% 衝上 632 元，終場收 627 元，市值來到 16.25 兆元，雙寫新猷。聯電、聯發科同樣表現強勢，分別收 53 元、879 元。

電子股重回多頭懷抱，包括鴻海、大立光、台達電、日月光投控、瑞昱、聯詠等，漲勢都相當強勁。車用電子持續躍居市場焦點，包括 IGBT 導線架順德、車用影音系統凌陽等，股價均亮燈漲停，健和興、凌陽、敬鵬、聯嘉及貿聯 - KY 等多檔交投也相當熱絡。

值得注意的是，半導體測試介面廠精測獲美系外資看好，平均售價 (ASP) 將強勁成長，帶動今年營收及本業獲利躍進，將目標價自 700 元一舉調升至 1320 元，帶動精測躋身台股八千金，最高來到 1005 元，可惜終場沒能站穩千元關卡，漲幅收斂以 974 元作收。