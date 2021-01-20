

◆盤勢分析

1. 美國準財政部長葉倫呼籲擴大財政刺激，強調不追求弱勢美元，且美國財報季開跑第一周表現強勁，週二 (1/19) 終場美股四大指數上揚，漲幅區間位於 0.38 至 3.36%，其中 Facebook、Alphabet 等科技股強力反彈。此外，台積電 ADR 上漲 4.85%，日月光 ADR 大漲 7.88%，聯電 ADR 暴漲 13.78%。

2. 台股目前在 5 日線 (15,716 點)、10 日線(15,530 點) 之上，指數早盤開高即重返 5 日均線之上，盤中穩步走升，尾盤漲幅微幅收斂，終場指數上漲 265.37 點，漲幅 1.70%，收在 15,877.37 點，成交金額為 3,195.75 億元。三大法人合計買超 100.85 億元，外資買超 66.22 億元，投信買超 8.2 億元，自營商買超 26.43 億元。。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：約與前一交易日持平，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

（2）、均線：站上 5 日均線，支撐為 1/18 低點 (約 15,320 點) 附近，壓力為 1/15 高點 (16,042 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 呈死亡交叉，但開口收斂，有機會延續轉強力道。

4. 櫃買指數月線有撐，漲幅 0.54%，收在 186.45 點。支撐為 182 點附近，壓力為 190 點附近，KD 開口收斂，有望上攻收復 5 日及 10 日均線。

5. 觀盤重點：電子權值股領漲，帶動指數轉強上攻並收復 5 日均線，我們認為短線上可以 5 日均線為支撐，並須留意量價配合、不宜背離，若量價能同步向上走揚，較有利指數延續多頭格局，建議挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股佈局上可留意半導體、車用、食品、金融、自行車、綠能等族群。

6.2021 年上半年半導體封測產能嚴重吃緊，打線封裝價格將逐季調漲到下半年，龍頭大廠日月光投控 (3711) 橫掃上千台打線機台，機台設備交期大幅拉長至半年以上，上半年打線封裝產能擴增幅度十分有限。由於訂單持續湧入，日月光投控產能滿到下半年。

7. 鴻海 (2317) 打入 Apple Car 供應鏈，成為 Apple Car 底盤、組件和次系統的關鍵供應商，並藉由這三大業務啟動成長引擎，樂觀預期 2022 年年起將逐步看到鴻海搶攻電動車成果，並且會一路加速發展到 2023 年。

8.LED 驅動 IC 廠聚積（3527）在 8 吋晶圓產能及封測打線產能滿載效應下，順利對客戶陸續反映成本上漲，加上車用 LED 拉貨動能持續升溫。法人預期，聚積上半年訂單動能將有望一路延續到第二季，推動上半年業績繳出優於 2020 年同期水準。