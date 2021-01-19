台積電強漲近2%市值重登16兆元 貢獻大盤逾百漲點

在資金行情簇擁下，權王台積電 (2330-TW) 今 (19) 日上漲近 2%，最高來到 619 元，市值重返 16 兆元之上，聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 等大型電子權值股同步吸引資金進駐，帶動加權指數一度大漲逾 200 點，站上 15800 點關卡，並收復 5 日線，台積電貢獻大盤約 102 漲點。

雖然台積電昨日遭到外資調節，但投信及自營商仍力挺買超，帶動台積電翻紅續寫收盤新高價，台積電今日持續受買盤青睞，一度漲近 2%，來到 619 元，市值也攀升至 16.05 兆元，單日增加 3111 億元，近期外資不斷調升台積電目標價，甚至喊出千元。

台積電上周法說會釋出樂觀展望，並大舉上調資本支出至 250-280 億美元，創歷史新高，相關台廠供應鏈營運可望水漲船高，其中，精測 (6510-TW) 在內、外資力挺下，股價連日走高，今日再大漲逾 4%，最高來到 1005 元，台股八千金現身。

台積電法說會引起市場驚奇，也讓外界關注英特爾委外代工訂單，是否是帶動台積電資本支出大增的原因之一，英特爾將於美國時間 21 日對外說明。不過，台積電並未正面回應，僅強調資本支出上調是因應 5G、高效能運算等應用，把握市場對先進製程的強勁需求，並支持客戶產能需求。