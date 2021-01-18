【群益期貨老爹觀點】外匯市場關注葉倫是否走向強勢美元

葉倫 19 日將赴國會山莊作證，外匯市場關注葉倫是否走向強勢美元。

老爹觀點：現在美國財政赤字缺口愈來愈大，負債大沒有人希望利率上揚，所以與其升息控制通膨不如用美元升值來控制，這是未來美國的絕佳路徑。

但歐洲等也不是省油的燈，歐洲也是負債累累，歐盟也正在制度計劃以減少對美元的依賴，歐盟正對全球市場過度依賴美元發出警告，滅少歐洲在面臨美國制裁或其他風險時的脆弱性，看來這些財政高赤字的國家正開始要爭取貨幣升值的機會。

葉倫將在參議院財政委員確認她的提名，過去川普經常呼籲降低美元，所以葉倫對美元的措辭備受市場關注，有消息來源稱葉倫可能傾向不再要求美元走軟。

另外，週末英國財政大臣蘇納克計劃發放 500 英鎊的一次性福利金，預計 3 月開始加稅以填補預算赤字，此外英國也要發放個人支票了，3 月會不會是開啟先進國家「加稅」的第一槍，值得留意。

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