〈貴金屬盤後〉美元走強 黃金下跌 本週收低

週五 (15 日) 交易，黃金期貨價格下跌，本週收低，係因美元走強且投資者分析了拜登近期宣布的 1.9 兆美元新冠疫情紓困計畫。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「這是黃金震盪的一週，因為相互矛盾的主題對貴金屬形成拉鋸，儘管空頭受到美元升值和公債殖利率上升的鼓舞，但多頭也因為新冠確診人數激增和各國出現新封鎖措施而獲得力量。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 21.50 美元或 1.2%，收每盎司 1829.90 美元，為交易最活躍契約自去年 12 月 1 日以來最低收盤價。

3 月白銀期貨價格下跌 94 美分或 3.6%，最終收每盎司 24.866 美元。

本週黃金收低 0.3%，白銀則收高 0.9%。

ICE 美元指數週五上升近 0.6% 至 90.752，該指數本週收高 0.7%。同時，10 年期公債殖利率大致穩定在 1.10%，與上週大致持平。

公債殖利率上升和美元走強都會削弱不孳息且以美元計價的黃金吸引力。

黃金週四找到一些支撐力後脫離盤中低點，係因 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，現在不是考慮寬鬆貨幣政策 (QE) 退場的時機，因為美國尚在對抗由新冠疫情引起的經濟危機。

FXTM 市場分析師 Han Tan 週五研究報告指出，「由於 Fed 鮑爾承諾在做出任何緊縮動作前，會給予充足的警告時間，避免重蹈 2013 年『緊縮恐慌 (taper tantrum)』的覆轍，所以黃金多頭可以從央行的持續支撐下振作起來，這應會縮限黃金的下行。」

明州 (Minneapolis)Fed 主席 Neel Kashkari 週五表示，通膨可能會上升，但失控的風險不大。

長期來看，商品分析師仍然看好黃金，尤其是在美政府支出過大的背景下，因這可能會使美元貶值並支撐金價。

Lukman 表示，拜登的新冠疫情經濟紓困計畫「可能會引發美國通膨壓力上升的臆測，而黃金向來被視為對抗通膨的避險工具，所以可能會因為財務刺激措施而受益。」

拜登的財務計畫包括：直接付款給多數家庭每人 1400 美元、每週 400 美元的失業保險補貼直至 9 月底、擴大帶薪假以及兒童免稅額，並協助各州推展新冠疫苗。

投資者週五也消化了美國最新經濟數據。

12 月零售銷售下降 0.7%，為連續第三個月下降。根據道瓊和華爾街日報調查，受訪經濟學家先前預期跌幅僅 0.1%。

12 月生產者物價指數 (PPI) 上升 0.3%，不及預期的 0.4% 升幅。與此同時，工業生產上升 1.6%，為 7 月以來最大升幅。根據密西根大學編制的數據，12 月消費者信心指數小幅下降，自 80.7 下降至 79.2。

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