〈貴金屬盤後〉美債殖利率升 美元走強 市場偏向風險 黃金溫和收低

週四 (14 日) 交易，黃金期貨價格溫和收低，係因美公債殖利率近期上升且美元走強，以及美股上漲對黃金買盤構成阻力。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 表示，「市場期待拜登總統的新冠疫情紓困計畫，引起了『風險啟動』的態度。」

黃金期貨收盤時，美股基準指數上升，道瓊創下盤中高點紀錄，削弱了黃金一些避險情緒。

黃金期貨價格上週五收在 1.835.40 美元，為去年 12 月初以來最低價。Madden 表示，萬一價格「跌破近期低點，可能就為測試 1800 美元鋪路了。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 3.50 美元或 0.2%，收每盎司 1.851.40 美元。

3 月白銀期貨價格上漲 23 美分或 0.9%，最終收每盎司 25.802 美元。

Spartan Capital Securities 首席市場策略師 Peter Cardillo 寫道，黃金「仍被困在交易區間內，目前沒有任何一個方向突破。」

一些交易商認為，黃金的長期前景是上漲，因為市場預期美國政府將有進一步的紓困措施，以提振經濟自新冠疫情後的復甦力道。

已當選下屆總統的拜登週四稍晚預期提出一項 2 兆美元的財政支出計畫，其中包括更多直接發款給美國家庭與大量發放的州和地方資金。

與此同時，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，經濟自疫情後復甦期間，通膨可能會上升但不可能會持續，且 Fed 近期內沒有改變貨幣政策的計畫。

分析師相信，黃金價格長期看漲，因為全球政府將利用財政和貨幣政策來重振經濟。

然而，分析師表示，強勁的美國公債殖利率和走強的美元一直令黃金價格承壓。10 年期美國公債利率週四約莫在 1.12%，本週稍早達 1.19%，不利於不孳息的黃金與其他貴金屬。

ICE 美元指數下降不到 0.1% 至 90.29，但本週應會收高。美元上漲不利於美元計價的大宗商品。

Zaner Metals 分析日報指出，「投資者仍不確定黃金的前景，ETF 週三黃金持有量下降 311944 盎司，為去年 11 月 30 日以來最大單日流出量。」

「一些交易者認為，拜登就職典禮前後，華盛頓恐怕會發生第二波暴力事件，黃金在未來一週有希望獲得穩定的優質買盤流入。但我們也不排除黃金和白銀價格在未來 5 個交易日有所下跌的情形，因為美國國民衛隊將積極強化國會安全。」

週四黃金期貨價格最初下跌至盤中低點，接著在失業救濟金報告公布後，黃金收復虧損。美國政府週四表示，上週 (1/9 止的 7 天) 初次請領失業救濟金人數增加 18.1 萬人至季調後達 96.5 萬人。

失業保險指數升至去年 8 月以來的最高水準，這可能支撐政府追加財政刺激措施的論點，此舉可能影響黃金交易。

其他金屬商品交易

3 月交割的銅期貨價格上漲 1.3%，收每磅 3.6645 美元。

4 月交割的白金期貨價格上升 1.4%，收每盎司 1126.40 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格上漲 1.1%，收每磅 2423.30 美元。