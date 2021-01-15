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〈貴金屬盤後〉美債殖利率升 美元走強 市場偏向風險 黃金溫和收低

〈貴金屬盤後〉美債殖利率升 美元走強 市場偏向風險 黃金溫和收低（圖片：AFP）
〈貴金屬盤後〉美債殖利率升 美元走強 市場偏向風險 黃金溫和收低（圖片：AFP）

週四 (14 日) 交易，黃金期貨價格溫和收低，係因美公債殖利率近期上升且美元走強，以及美股上漲對黃金買盤構成阻力。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 表示，「市場期待拜登總統的新冠疫情紓困計畫，引起了『風險啟動』的態度。」

黃金期貨收盤時，美股基準指數上升，道瓊創下盤中高點紀錄，削弱了黃金一些避險情緒。

黃金期貨價格上週五收在 1.835.40 美元，為去年 12 月初以來最低價。Madden 表示，萬一價格「跌破近期低點，可能就為測試 1800 美元鋪路了。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 3.50 美元或 0.2%，收每盎司 1.851.40 美元

3 月白銀期貨價格上漲 23 美分或 0.9%，最終收每盎司 25.802 美元

Spartan Capital Securities 首席市場策略師 Peter Cardillo 寫道，黃金「仍被困在交易區間內，目前沒有任何一個方向突破。」

一些交易商認為，黃金的長期前景是上漲，因為市場預期美國政府將有進一步的紓困措施，以提振經濟自新冠疫情後的復甦力道。

已當選下屆總統的拜登週四稍晚預期提出一項 2 兆美元的財政支出計畫，其中包括更多直接發款給美國家庭與大量發放的州和地方資金。

與此同時，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，經濟自疫情後復甦期間，通膨可能會上升但不可能會持續，且 Fed 近期內沒有改變貨幣政策的計畫。

分析師相信，黃金價格長期看漲，因為全球政府將利用財政和貨幣政策來重振經濟。

然而，分析師表示，強勁的美國公債殖利率和走強的美元一直令黃金價格承壓。10 年期美國公債利率週四約莫在 1.12%，本週稍早達 1.19%，不利於不孳息的黃金與其他貴金屬。

ICE 美元指數下降不到 0.1% 至 90.29，但本週應會收高。美元上漲不利於美元計價的大宗商品。

Zaner Metals 分析日報指出，「投資者仍不確定黃金的前景，ETF 週三黃金持有量下降 311944 盎司，為去年 11 月 30 日以來最大單日流出量。」

「一些交易者認為，拜登就職典禮前後，華盛頓恐怕會發生第二波暴力事件，黃金在未來一週有希望獲得穩定的優質買盤流入。但我們也不排除黃金和白銀價格在未來 5 個交易日有所下跌的情形，因為美國國民衛隊將積極強化國會安全。」

週四黃金期貨價格最初下跌至盤中低點，接著在失業救濟金報告公布後，黃金收復虧損。美國政府週四表示，上週 (1/9 止的 7 天) 初次請領失業救濟金人數增加 18.1 萬人至季調後達 96.5 萬人。

失業保險指數升至去年 8 月以來的最高水準，這可能支撐政府追加財政刺激措施的論點，此舉可能影響黃金交易。

其他金屬商品交易

3 月交割的銅期貨價格上漲 1.3%，收每磅 3.6645 美元
4 月交割的白金期貨價格上升 1.4%，收每盎司 1126.40  美元
3 月交割的鈀金期貨價格上漲 1.1%，收每磅 2423.30 美元

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