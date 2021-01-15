經濟部通過七家中小企業 擴大投資台灣31億元

經濟部投資台灣事務所今 (15) 日通過 7 家中小企業擴大投資 31 億元，包括天毅企業、自力耕生、泰和製粉廠、金龍冠食品、世茂農業生技、中設工業及建通國際等，累計投資台灣三大方案已有 790 家企業，投資約 1 兆 1810 億元。

經濟部表示，倉儲承攬業務商建通國際，為配合高雄港煤炭政策發展，計劃斥資 14 億元，在高雄港州際二期 S19 號碼頭興建智慧化密閉式煤倉，導入一條龍完整物流服務，提供環保便捷的煤炭儲轉服務，可望創造 50 個就業機會。

麵粉生產工廠泰和製粉廠則因應客戶客製化趨勢，計劃斥資近 5 億元在台中大肚區興建廠房，引進自動化製程設備，從小麥原料到麵粉端全程自動檢驗掌控品質，未來也不排除開發海外市場。

看準寵物商機，由清華大學、台灣大學科研團成立的自力耕生，旗下有寵物食品品牌「汪喵星球」，因現有產能已無法支應東南亞與港澳等海外市場需求，計劃擴大投入逾 4 億元在苗栗興建頭份三廠，增設寵物主食生產線，強化拓展亞洲市場。

食品加工業者金龍冠食品、農業公司世茂農業生技也將分別斥資 3 億元、1.4 億元，在嘉義民雄建立十萬級無菌無塵綜合食品廠、台南後壁區興建先進生產廠房，導入自動化生產設備，提升產業競爭力，另外，天毅企業、中設工業則將分別投資 1 億元，在宜蘭五結、高雄燕巢興建廠房，提升產能，以支應未來客戶需求。