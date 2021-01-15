〈美股早盤〉美股財報季拉開序幕 道瓊開盤跌近200點

在拜登公布 1.9 兆美元刺激計畫後，美股周五 (15 日) 開盤漲跌互現，道瓊工業指數跌近 200 點或 - 0.6％，標普 500 指數跌 0.3%，由能源和金融板塊領跌，那斯達克指數漲 0.1％，費半跌 0.8%。

拜登周四 (14 日) 公布 1.9 兆美元刺激計畫細節，大方向內容包含向家庭提供 1 兆美元的直接救濟，投入約 4400 億美元支持中小企業地方社區，以及投入 4150 億美元於新冠疫苗分配與接種作業等。

由於新刺激計畫規模龐大，部分投資人對於未來可能必須支付更高稅收感到擔憂，進而打壓樂觀情緒。

另一方面，美股財報季周五自金融股揭開序幕，由摩根大通 (JPM-US)、花旗 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 打頭陣。小摩 Q4 營收、獲利均優於預期，淨利更寫下單季新高，開盤仍跌逾 1％，富國和花旗發布財報後分別跌逾 5% 和 2%。

隨著美元走強，國際油價自 10 個月高位回落。

截至台北時間週五 (15 日)22 時許：

道瓊指數下跌 193.89 點或 - 0.63%，暫報 30797.63 點

那斯達克上漲 16.24 點或 0.12%，暫報 13128.88 點

標普 500 指數下跌 12.44 點或 - 0.33%，暫報 3783.10 點

費半下跌 24.88 點或 - 0.81%，暫報 3030.76 點

台積電 ADR 上漲 1.02% 至每股 127.74 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.099%

紐約輕原油下跌 1.42% 至每桶 52.81 美元

布蘭特原油下跌 1.67% 至每桶 55.48 美元

黃金下跌 0.53% 至每盎司 1841.50 美元

美元指數上漲 0.37% 至 90.545 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤下跌 3.14％，至 48.73 美元。

《華爾街日報》引述知情人士報導稱，埃克森美孚強迫員工浮報鑽探效率，藉此推高二疊紀盆地資產估值，且傳出至少一名員工因抱怨而遭到公司解僱，美國證券交易委員會 (SEC) 已介入調查。

摩根大通 (JPM-US) 早盤下跌 0.82％，至 140.01 美元。

2020 年 Q4 財報關鍵數據：

營收：301.6 億美元，年增 3%，優於 Refinitiv 平均預期的 287 億美元

淨利：121.4 億美元，年增 42%

每股淨利 (EPS)：3.79 美元，年增 47%，優於 Refinitiv 平均預期的 2.62 美元

花旗 (C-US) 早盤下跌 2.65％，至 67.18 美元。

2020 年 Q4 財報關鍵數據：

營收：165 億美元，年減 10%，略低於 Refinitiv 平均預期的 167 億美元

淨利：46.3 億美元，年減 7%

EPS：2.08 美元，優於 Refinitiv 平均預期的 1.34 美元

每日關鍵經濟數據：

美國 12 月零售銷售年增率報 2.9％，前值自 4.1% 下修至 3.7%

美國 12 月零售銷售月增率報 - 0.7％，預期 - 0.1%，前值自 - 1.1% 下修至 - 1.4%

美國 12 月 PPI 年增率報 0.8％，預期 0.7%，前值 0.8%

美國 12 月 PPI 月增率報 0.3％，預期 0.4%，前值 0.1%

美國 12 月核心 PPI 年增率報 1.2％，預期 1.3%，前值 1.4%

美國 12 月核心 PPI 月增率報 0.1％，預期 0.1%，前值 0.1%

藍線：美國 CPI 年增率，紅線：美國 PPI 年增率 (圖：Zerohedge)

紐約 Fed 1 月製造業指數報 3.5，前值 4.9

美國 12 月工業產出月增率報 1.6％，預期 0.3%，前值自 0.4% 上調至 0.5%

美國 12 月產能利用率報 74.5％，預期 73.3%，前值 73.4%

華爾街分析：

FXTM 市場分析師 Han Tan 表示，刺激計畫正式出台前，市場已針對再度推出財政刺激的樂觀情緒進行定價，股市似乎出現一些由新聞觸發的交易行動。

Columbia Threadneedle Investments 股票分析師 Dick Manuel 預計，未來一年內，大型銀行營收平均將增長 112％，地區銀行收入平均增長 33％，且增長趨勢可望持續至明年。

貝萊德 (BlackRock) 歐洲、中東和非洲 ETF 及指數投資策略主管 Wei Li 表示，這種規模固然令人驚訝，考慮到民主黨在參議院佔據多數席次，中期來看，市場必須將稅收因素的影響納入評估。