〈君悅新總座上任〉拚客房營收雙倍增、餐飲續增3成

北市星級飯店在歷經去年低迷的一年後，國內住房量體最大的台北君悅酒店宣布，2021 年將有全新氣象，新上任總經理陳隆慶今 (15) 日表示，儘管上半年仍不容樂觀，但去年已是谷底，今年將較去年好，力拚客房營收自去年的 3 億多元雙倍增，而餐飲營收續增 30%。

過往君悅住房營收占比高達 60%，不過去年在疫情衝擊下，頓失國際客源，住房營收占比僅剩 30%，轉由餐飲業務為營運主力，隨著疫情趨於緩和，君悅目標住房營收雙倍增，占營收比重可望先拉到 40%。

陳隆慶去年 8 月走馬上任，是台北君悅開業 30 年來第 2 位華裔總經理，面對飯店業的逆境，陳隆慶說明，過去住宿客源主要來自企業簽約戶和酒店官網專案，隨著國旅成為主流，台北君悅重新調整策略，更加強在地連結行銷，目前春節期間住房率已達 80%，顯示積極拓展國旅市場有成。

台北君悅酒店擁有 850 間客房，是全台量體最大的飯店，雖陳隆慶積極加強君悅的國旅銷售，但也期待下半年在疫苗逐漸普及後，跨境商務客逐漸增加。

餐飲方面，君悅館內共設有 9 家餐廳，由於去年 6 月起餐飲市場復甦，成功彌補客房流失營收，去年仍穩住小幅獲利，陳隆慶樂觀看待在內需持續暢旺、宴會需求也回溫的狀況下，今年餐飲營收將再成長 30%，而目前除夕館內餐飲幾近客滿，市況熱絡。