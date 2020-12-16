遠東飯店砸8000萬改裝自助餐廳 徐旭東：旅遊需求再半年回升

2020 年在疫情嚴峻衝擊下，不少飯店業縮編人力甚至關閉部分客房樓層，遠東集團則逆勢操作，旗下香格里拉台北遠東國際大飯店為升級餐飲體驗，砸重金改裝館內遠東 Café 自助餐廳，今 (16) 日盛大開幕。遠東集團董事長徐旭東表示，此次砸 8000 萬元改裝，對旅遊業後市也樂觀看待，預料再半年左右時間，旅遊需求將明顯提升。

徐旭東指出，此次重金改裝遠東 Café，希望加強提供健康食物，並更符合全客層飲食需求，樂觀看待國內觀光旅遊與餐飲消費力。

對於旅遊市況，徐旭東則表示，台灣經濟「好得很」，很多人都要來，期望飯店住房率接下來提升，整體旅遊市場可望在半年至一年內明顯升溫。

遠東飯店總經理祖睿德進一步說明，全新開幕的遠東 Café 改採現點現做的美食市集為經營理念，各餐檯每日均會推出隱藏版驚喜，預料將為飯店明年的餐飲業績提升營收 20-30%。

全新登場的遠東 Café 主打 12 大美食主題區，更在中式料理區新增名店鼎泰豐的餐檯，為自助餐市場首見餐飲品牌跨界合作，也是台灣唯一五星級國際觀光飯店供應鼎泰豐美食。

同時，有鑒於現代忙碌生活型態與用餐習慣，遠東 Café 也新增晚晚餐餐期，可望增添營收成長新動能。