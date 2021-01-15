〈台股盤中〉台積電概念股強攻 中小型股賣壓沉 萬六得而復失

台積電法說釋利多，今 (15) 日股價跳空開高，帶動台股大漲逾 300 點，最高來到 16041.59 點，一度站上萬六，相關設備股、半導體、IC 族群等股價同歡，不過台塑四寶、金融股、中小型股賣壓沉重，壓抑漲勢，萬六得而復失，估成交量擴大至 4600 億元。

台積電在法說會利多消息激勵下，開盤直奔 600 元大關，站上 625 元再寫新天價，大漲逾 5%，市值來到 16.2 兆元，盤中也有約 4% 漲幅。

台積電估今年資本支出 250-280 億美元創歷史新高，高於市場預期，在資本支出暴增下相關概念股全面狂歡，萬潤逾半根漲停，家登、亞翔、昇陽半導體、京鼎、瑞耘、漢唐、漢磊、弘塑均有逾 3% 漲幅。

台積電股價衝高，IC 族群同步沾光，偉詮電、點序大漲半根漲停板，旺玖、研通、聯陽、凱鈺、晶相光、立積等表現不俗。

其他權值股方面，和碩、聯電、日月光投控、聯發科等力守盤上，大立光、鴻海跌幅逾 1%，台塑四寶、金融指標股國泰金、富邦金成賣壓重心，均在盤下震盪。

華新科東莞廠火災、日本村田旗下福井宮崎工廠近日因大雪停工，被動元件供給雪上加霜，不過受到大盤震盪影響，國巨、華新科、大毅、凱美等表現開高走低、相對弱勢。

連日強漲的鴻家軍、散熱族群，今日多數拉回修正，其中泛鴻海集團中，建準、健漢跌幅逾 2%、台揚、榮創、亞太電等有逾 1% 跌幅；散熱族群部分，雙鴻、泰碩、元山、健策、奇鋐跌幅逾 2%，超眾、建準、力致、協禧等也走弱。

法人表示，新台幣今日開盤重返 27 字頭價位，強升逾 2 角，加上台積電走強支撐，大盤開高震盪走低，在國際股市中較為強勢，留意引來調節賣壓。