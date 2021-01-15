0050重押台積電五成 零股交易也可參與除息行情

台股目前最夯的個股莫過於護國神山台積電 (2330-TW)，能買到就算賺到，國民 ETF - 元大台灣 50 ETF (0050-TW) 也有 5 成配置在台積電，熱門標的鴻海(2317-TW)、聯發科(2454-TW)、聯電(2303-TW) 等，也都在前五大，該 ETF 將在 1/22 除息，對小資族來說，零股交易也能參與除息行情。

0050 已公布去 (2020) 年度第二次預估配息金額，每單位預計配發 3.05 元現金股利，年化配息率 4.56 %，正式金額預計 1/20 公布，合計上半年度配息金額 0.7 元，預估 2020 全年度配息金額共 3.75 元。

台灣有不少企業，多年來股價與配息表現雙雙成長，0050 的成分股是台股市值前 50 大上市公司，投資人除了可期待台股前 50 大企業長期資本利得之外，還有機會享受配息，觀察元大台灣 50 ETF 近 10 年的配息與股價呈現一路成長趨勢，說明選對一籃子股票，存股效果更令人滿意。

元大台灣 50ETF 研究團隊說明，0050 最大的魅力在於股價成長的價格報酬率，此外，如果整體觀察 0050 近 10 年每年度總配息金額與年底股價，就會發現兩者同步成長，以過去 10 年來看，持有時間愈久，總報酬率相對愈高，更能感受參與 0050 最好的策略就是買進長期持有。

由於 0050 股價隨台股指數節節升高，如果只看單次除息前 0050 價格所計算的殖利率，也無法完全反映長期持有含息報酬率。對於買進長期持有達 10 年的 0050 投資人，對比今年除息前才買進者，不同時間進場的投資人感受自然也不同。

例如 2011 年底以 48.81 元買進 0050 持有至 2020 年，與 2019 年底以 96.95 元買進者，如果同樣領 3.6 元的股利，兩者感受大不同。

國內存股族偏好獲利表現與股價相對穩健的牛皮股，取其股價波動小，年度配息穩定特色，由於股價波動較低，配息率則決定了總報酬率多寡。然而長期成長的企業也有機會持續提供配息，對於還在累積資產規模的年輕人來說，如果挑對標的作為存股，長時間下來有機會取得較多資本利得與配息金額，拉高總報酬率。

長期來說，0050 充分反映台灣前 50 大企業成長態勢，對於小資族而言，透過零股交易，幾千元就能開始存股，平常若領到獎金也可以隨時加碼，加快累積資產。