疫苗帶來盼頭！美國汽車銷售2021年可望增長10%

美國車廠仍飽受十年來最嚴重的銷售下滑之苦，此間美國尚處於政局分歧以及新冠疫情肆虐。

但如果美政府能快速推展新冠疫苗的施打並穩定全國，汽車業高層和分析師就有理由希望 2021 年美國汽車銷量能返回一定程度的正常。

福斯汽車美國集團執行長 Scott Keogh 近期受訪時表示，「我之所以這麼樂觀，是因為我認為核心環境已然存在，當然，一切端視我們能多快解決這些並將事情穩定下來。」

產業高層和分析師預期，強勁的消費者需求會在今年持續下去，且隨著各地官員廣發疫苗後，商業車隊的銷售量也會恢復。

今年新車銷售量的早期預測是介於 1560 萬輛至 1600 萬輛，預計較 2020 年成長 7.6% 至 10.3%。根據 Cox Automotive，去年的銷售量年減 14.8% 至 1450 萬輛。

國家汽車經銷商協會 (NADA) 首席經濟學家 Patrick Manzi 聲明指出，「儘管新冠病毒是汽車產業沒有人能料到的東西，但這產業已經反彈且適應了新操作型態。展望未來，我們對新輕量汽車市場的持續復甦抱持樂觀看法。」

汽車研究公司 Edmunds 的見解執行董事 Jessica Caldwell 認為，當前的政治氣氛不會長期影響今年的汽車銷售。

「這段期間的汽車銷售可能放緩一些，因為局勢有點緊張、大眾的焦點在其他地方，這和選前那段期間的狀況有點相似。」她補充，1 月向來是銷售淡季，「就算有影響，也不會是多大的影響。」

豐田汽車 (TM-US) 和 IHS Markit 迄今對今年的汽車銷售量預期最樂觀，估計銷售量達 1600 萬輛。汽車研究公司 Cox Automotive 和 LMC Automotive 預期今年銷售量達 1570 萬輛。

LMC 汽車公司美洲區總裁 Jeff Schuster 表示，「這是個很不錯的進步，是持續的復甦。但仍有很多不確定因素存在，可能會使整個產業蒙上陰影，例如疫苗、變異病毒株... 這些都在復甦程度高低上有一定程度影響。」

其他包括通用汽車 (GM-US) 在內的車廠預計未來幾週將發布對 2021 年的銷售預期。