〈第一金新董座上任〉邱月琴擘劃七大願景 目標向公股龍頭兆豐金推進

第一金 (2892-TW) 董事長邱月琴今 (2) 日正式走馬上任，致詞時指出，上任後將從七大策略著手，包括配合政府政策、加強中小企業融資、開拓東南亞市場、強化金控功能、強化風險控管、落實法遵、加強人才培育等 7 大項，目標向公股龍頭兆豐金 (2886-TW) 看齊。

邱月琴坦言，上周接獲高層徵詢時確實嚇了一跳，但第一金控是她心中的「夢幻公司」，在公股行庫中排名僅次於兆豐金，對於第一金印象最深刻的莫過於「驚人的行政效率」，未來將以兆豐金為標竿，向老大哥慢慢推進。

在業務擘劃部分，邱月琴表示，未來融資重點將聚焦 5+2 新創產業、台商回台投資與綠色能源產業所需資金的融資；在中小企業部分，一銀長年耕耘中小企業融資且績效良好，連續 10 年蟬聯國內中小企業放款第一名的寶座。

在東南亞市場部分，包括營業據點增加與業務規模擴大，尤其美中貿易衝突加劇，帶動台商供應鏈逐步移轉至東南亞，因應此一市場趨勢未來將進一步增加該市場的布局。

同時，為強化金控功能，未來也將進一步整合授信、承銷、創投、租賃等企業金融業務，以及消金、理財與人壽保險等個人金融業務，充分發揮金控整合行銷綜效。

在風險控管部分，邱月琴說，除了兼顧獲利與風險，維護資產品質並達成盈餘目標，加上落實法律遵循、內稽內控、資安管理，以降低作業風險。

因應數位金融浪潮，一銀也將持續補強數位、資安、法律等專業領域人才，以降低數位轉型所帶來的衝擊，並持續從內部提攜培育人才接班，改善人力斷層的問題。