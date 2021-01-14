聯發科每人發出10萬元獎金 總計逾17億元大紅包

聯發科 (2454-TW) 今 (14) 日宣布，為歡慶全年營收跨越百億美元大關，集團與旗下子公司正職員工每人可獲得 10 萬元獎金，總計發出逾 17 億元的大紅包。

聯發科表示，公司今日下午與全球員工舉辦線上感恩直播慶祝會，由董事長蔡明介、執行長蔡力行及總經理陳冠州共同主持，一起與員工歡慶歷史性的一刻。

聯發科也提供特製下午茶組感謝員工，同時，聯發科及子公司，包含五家獨立營運子公司 (立錡、絡達、創發、聚星、芯發) 旗下的正職員工，每人將可獲得激勵獎金 10 萬元，全球位於亞洲、歐洲、美洲的全體員工約有 1.7 萬人獲得這份大紅包，總獎金逾 17 億元。