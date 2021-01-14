〈饗賓掛牌計畫明朗〉將開15家店為歷年規模最大 再釋600個職缺

走過 2020 的疫情陰霾，不少連鎖餐飲集團再度啟動展店計畫，饗賓餐旅總經理陳毅航今 (14) 日也宣布，今年將一口氣開出 15 家新據點，是歷年最大規模的展店行動，其中包括 3 家日式 buffet 旭集，積極搶進中高端自助餐市場的動作受到關注；而為因應展店，饗賓將再招募 600 名員工。

陳毅航指出，去年可說是經歷過九死一生的狀態，2-4 月疫情嚴峻期間一度虧損達 1.35 億元，不過，下半年起漸入佳境，平均同店成長達 8-10%，最高者甚至成長 20%。

隨著消費信心恢復，饗賓將加速展店，今年除了饗饗和饗食天堂外，各品牌皆有展店規劃，合計共將擴增 15 家新店。

其中，旭集以高端自助餐定位，預計開出 3 大新據點，分別位於高雄義享天地、竹北新建的百貨公司，以及新莊新地標商辦大樓宏匯 i-Tower。

而新品牌小福利，將以火鍋吃到飽型態於 4 月在中和環球購物中心開出首店，全年共將開 2 家。

而全台已有 20 個據點的開飯川食堂雖展店計畫趨於保守，仍將新增 4 家分店，穩居中式連鎖餐飲品牌龍頭；泰式料理品牌饗泰多，也將急起直追，預計展 4 家新店，2 家落腳在高雄，總店家數將達 9 家；蔬食自助餐品牌果然匯則計畫再開 1 家店；另外，台菜品牌真珠將再開 1 家。

至於過往集團主力品牌饗食天堂，暫無展店計畫，而是仍陸續進行 10 家分店的改裝。

陳毅航進一步指出，為因應今年的展店計畫，將大舉徵才 600 人以上，加強人才培育是當務之急，而發展 IT 系統也刻不容緩，從 B2C 建立會員系統、訂位系統、外送系統以及電商系統，進而發展 B2B，整合人資、採購和生產等系統，朝數位科技化餐飲業邁進。

此外，陳毅航說，除了深耕餐飲本業外，在品牌力支撐下，饗賓未來發展餐飲體驗市集、食材和食品事業都是思考方向；其中，為發展台灣食材中心，過去在嘉義購入的 1.5 萬坪土地，預計今年開始開發。