聯發科去年Q4營收微幅季減達財測上緣 全年衝3221.46億元創新高

聯發科 (2454-TW) 今 (11) 日公布 2020 年 12 月營收 324.29 億元，月減 3.31%，年增 46.81%，寫同期新高，第四季營收 964.05 億元，季減 0.9%，年增 48.98%，累計 2020 年營收 3221.46 億元，年增 30.84%；聯發科去年第四季受惠行動運算、物聯網及智慧家庭平台客戶拉貨力道持強，營收達財測上緣，全年則衝歷史新高。

聯發科先前估，第四季營收約 895-973 億元，季減 0-8%，年增 38-50%，實際上僅季減 0.9%、年增 48.98%，達原先財測上緣，再度改寫歷史次高，若以今日 1 美元兌新台幣 28.485 元計算，全年不僅衝破百億美元大關，更站上 110 億美元。

市場近期傳出，高通 (QCOM-US) 最新旗艦晶片驍龍 888 系列，儘管採用三星 5 奈米製程，功耗卻大幅增加，小米 11 系列銷售承壓，聯發科因與台積電 (2330-TW) 合作關係緊密，製程將一路從 7 奈米延伸至 6、5 奈米，也被市場看好，將藉此取得更多機會。

市場預期，聯發科天璣 1200 系列將採用台積電 6 奈米製程，第一季就會進入量產，並逐季拉高投片量，下半年也會跟進高通，推出 5 奈米處理器晶片，搶下更多市場。

尤其自華為與新榮耀分家後，新榮耀也將在明 (12) 日推出首款新機，命名為 V40 系列，處理器預計將搭載聯發科天璣 1000 + 系列，由於新榮耀目標將重返中國第一市占率品牌，由聯發科擔任首發第一順位，極具象徵意義。

此外，聯發科除了行動運算平台，物聯網、智慧家庭事業也受惠 PMIC、WiFi 6 等晶片銷售暢旺，外資估，聯發科今年營收將持續成長，達 3780 億元，年增 15% 以上，獲利也隨著營收規模提升、產品組合優化，全年每股純益將賺逾三股本。