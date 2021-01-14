〈台股盤中〉台積法說前觀望失守600元 大盤一度挫近150點

台積電今日法說，市場觀望氣氛轉濃股價漲多拉回，加上聯發科、台達電等電子權值熄火，台股早盤重挫逾 150 點，回測 5 日均線，不過，在鴻海、和碩大漲拉抬下，午盤跌幅收斂，暫在 15700 點上方區間震盪，今日估量約 3900 億元。

台積電法說下午登場，但市場態度觀望，股價昨日創高後，今日漲多拉回重挫逾 2%，盤中失守 600 元關卡，而近日大漲的聯發科、台達電股價同步修正，研華、聯詠、國巨等電子權值同步弱勢，導致大盤今日表現低迷。

不過，下游組裝廠鴻海以及和碩，坐擁電動車、車用題材，鴻海在與中國吉利控股簽約題材帶動下，盤中大漲 7%，和碩則傳出拿下特斯拉充電樁訂單，更是衝上亮燈漲停鎖住。

高價股方面，市場關注股王保衛戰，股王大立光盤中一度收復 3000 元大關，但隨後壓回平盤 2995 元整理，而股后矽力 - KY 盤中雖然衝上 2990 元，但隨後漲幅收斂，暫在 2900 元區間震盪。

其餘電子股指標方面，聯電、日月光投控午盤前翻紅、可成漲逾 4%、南亞科也有 3% 左右漲幅，緯穎、華碩等均是今日較為抗跌的指標股。

而傳產族群今日走弱，豐泰、台塑化盤中下跌 2% 左右，中鋼、遠東新、水泥雙雄台泥、亞泥，以及正新等也均在平盤之下震盪。