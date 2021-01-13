〈台股盤中〉資金動能續航點燃電金傳行情 攻上15677點再寫新高

台股今 (13) 日跳空開高，在權值三王帶頭點火下，金融、玻璃以及面板、IC 設計等次族群接力助攻，拉抬指數盤中大漲逾 150 點衝上 15677.54 點，成交量預估約 3500 億元。

熱錢持續湧入台灣，新台幣早盤強升逾 5 角再度失守 28 元關卡，台股今天再度隨新台幣揚升，包括台積電、大立光、鴻海權值三王盤中股價同步上揚，帶動台股強勢走高。

主要族群中主要以傳產表現相對強勢，玻璃族群中台玻盤中大漲逾 4%，冠軍、凱薩衛、和成盤中也有 1% 以上漲幅。

金融族群中證券股持續受買盤青睞，包括統一證、群益證盤中在買盤青睞下股價分別有 4%、1% 以上漲幅，指標個股富邦金、國泰金也有買單敲進，但股價上攻力道有限，僅在平盤上下震盪整理。

面板雙虎友達與群創盤中分別大漲 7%、4%，州巧、彩晶盤中大漲逾 4%，智晶盤中大漲逾 3%，晶達、錸寶盤中也有 1% 以上的漲幅。

IC 設計族群中的愛普盤中直奔漲停關門，旺玖、矽力 - KY 盤中大漲逾 8%，金麗科盤中大漲逾 7%，其他包括驊訊、聯發科盤中也有 4%~5% 的漲幅。

法人表示，台股漲多攻上高點後面臨外資賣超調節壓力，但部分基期低、基本面有展望的個股仍持續受內資買盤青睞，短線可留意鎖定基期低個股，勿貿然追進股價漲高個股。