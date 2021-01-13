〈台股盤前要聞〉聯發科吞OPPO訂單、新壽標下中華開發大樓 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有七大重點，包括聯發科奪下 OPPO 新款 5G 旗艦機訂單；新壽以 92.888 億元標下中華開發大樓；以及國安基金去年只花 7.5 億元護盤，處分淨收益達 2.58 億元。以下是今 (13) 日必看重要財經新聞。

聯發科奪 OPPO 新款 5G 旗艦手機訂單 扭轉平價形象

OPPO 昨 (12) 日推出全新 5G 旗艦款手機 Reno5 系列，包括 Reno 5、Reno 5 Pro，處理器分別採用高通驍龍 765G、聯發科 (2454-TW) 天璣 1000+，仔細觀察，聯發科今年在新系列除了擔綱最高階機種的先發，也正式進入 20000 元以上的價格帶，較去年 Reno 4 系列全數採用高通處理器，聯發科此次扳回一城，扭轉過往平價形象。延伸閱讀...

新壽 92.888 億元標下中華開發大樓 先自用再危老重建讓資產翻倍

中華開發大樓昨 (12) 日標售，新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽以 92.888 億元得標，新壽表示，由於新光的「起家厝」新光南東大樓、新光產物大樓、新光纖維大樓已啟動危老重建與都更等計畫，員工就可先搬遷至中華開發大樓，作為短期自用使用，未來待三棟大樓完工後，將推動中華開發大樓進行危老重建，屆時資產價值將翻倍。延伸閱讀...

國安基金只花 7.5 億元護盤 賺 2.58 億元收場

國安基金去 (2020) 年因應新冠肺炎疫情進場護盤，累計 207 天護盤期間總共斥資 7.5 億元買股，持股部位包括台積電 (2330-TW) 等權值、金融股，處分後淨收益 2.58 億元。延伸閱讀...

信驊去年前 11 月賺贏 2019 年全年 每股賺 26.03 元

信驊 (5274-TW) 昨 (12) 日公布 2020 年 11 月自結，稅後純益 0.69 億元，月增 48.93%，年減 5.6%，每股稅後純益 2.01 元，累計前 11 月稅後純益 8.89 億元，年增 20.95%，每股稅後純益 26.03 元；受惠伺服器產業成長，信驊 BMC(遠端管理晶片) 出貨也增加，帶動去年前 11 月賺贏前年全年。延伸閱讀...

對抗輝達、超微！英特爾擬用台積電新 7 奈米製程 打造繪圖晶片

路透報導，英特爾 (INTC-US) 擬使用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 新的 7 奈米製程，生產個人電腦 (PC) 用的第二代離散式繪圖晶片，藉此與崛起中的輝達 (NVDA-US) 對抗。延伸閱讀...

上銀產能滿載訂單看至 5 月 不排除二波漲價

上銀集團總裁卓永財昨 (12) 日表示，目前集團旗下上銀 (2049-TW)、大銀 (4576-TW) 訂單能見度看至 5 月，訂單爆滿，產能供不應求，上半年業績可望逐季成長，並優於去年同期，而上銀去年底兩大產品線已調漲至少 5%，不排除第二波漲價。延伸閱讀...

整合產能資源 生展入股金穎取得 3 成股權 躍升最大股東

生展 (8279-TW) 昨 (12) 日宣布，為整合研發、設備產能資源，將參與金穎生技 (1796-TW) 私募案，以每股 22.82 元入股，以 11 日金穎收盤價 28.95 元計算，約折價 21.17%，生展將持股金穎 30.08% ，成金穎最大股東。延伸閱讀...