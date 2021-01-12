投信大買近35億元 創近13年來單日買超最大 加碼鴻海、欣興

台股今 (12) 日上下大幅震盪，終場在逢低承接買盤下，僅小幅下跌 56.6 點，以 15500.7 點作收，仍守住 15500 點關卡，三大法人中，外資、自營商小賣，不過投信大幅買超多達 34.9 億元，創 2008 年 3 月下旬以來單日最大買超量，尤其買超鴻海、欣興金額均超過 15 億元最多，對後市看法仍樂觀。

由於桃園有醫院出現醫師感染首例，衝擊投資信心，大盤上沖下洗，法人認為，短線恐因疫情不確定性造成波動加大，但整體多頭格局並未改變。

三大法人今日合計賣超 66.2 億元，為連 2 賣，其中，僅投信買超，但金額高達 34.9 億元，創金融海嘯以來單日最高，而外資賣超 64.3 億元為連 2 賣，自營商也賣超 36.7 億元，也呈連 2 賣。

投信大幅買超，顯然有意在回檔之際加強布局，買超前 10 大標的依序為聯電 1.83 萬張、欣興 3300 餘張，鴻海、漢磊在 2900 張上下，景碩達 2300 張，台積電逾 2100 張，日月光投控、廣達、金像電和興富發均超過 1000 張。

投信賣超前 10 大標的依序有群創 1.1 萬張，大成鋼超過 5300 張，中鴻 3600 餘張，旺宏和寶成均超過 3000 張，長榮 2600 餘張，新纖 2000 張，建大和南亞科遭調節超過 1500 張，裕隆也遭調節 1300 餘張。

外資方面，買超前 10 大標的有宏碁達 2.3 萬張，友達 2.2 萬張，鴻海、欣興和中石化均超過 1.5 萬張，日月光投控 9000 餘張，華邦電超過 8600 張，聯成、頎邦均逾 6800 張，中鋼近 6000 張。

而外資賣超前 10 大標的有聯電達 5.3 萬張，長榮和彩晶達 1.6 萬張，開發金逾 1.4 萬張，新光金 1.2 萬張，元大金和合勤控均超過 1 萬張，金寶、台積電超過 8000 張，和碩逾 7000 張。

法人認為，隨著上市櫃第四季財報公布，加上重量級法說會陸續登場，基本面利多可期，有助推升台股持續走揚，而短線則有待觀察國內疫情發展。