2021港版那斯達克看俏！恆生科技成份股迎「中國新經濟」機遇

環顧今年陸、港股，最受矚目的就是有「港版那斯達克之稱」的恆生科技指數，恆生科技指數是追蹤香港上市龍頭科技企業，定位為恆生指數、恆生中國企業指數之後的另一旗艦指數，恆生科技指數順應了科技產業持續向好的發展趨勢、港股市場結構與投資需求的變化，也體現了

「中國新經濟」更高的成長性和研發水平。

恆生科技指數成份股怎麼選？

恆生科技指數的選股範疇，主要涵蓋與科技主題高度相關的港交所主板上市公司，包括網路、金融科技、雲端、電子商務等類股，而選股準則也會考慮合乎資格之公司是否利用科技平台進行營運、研發支出比例、營收增長、流動性等條件，最後選取市值最大的 30 檔個股，來作為指數成份股。

經過上述篩股方式，30 檔恆生科技指數中，目前資訊科技類股權重高達 68%，其中小米集團、京東健康的佔比權重目前是超過 8%，而近年來資訊科技類股在香港市場的成交量迅速成長壯大，阿里巴巴、騰訊、美團、小米也一直是港股月成交額前十大，恆生科技指數的推出，順應了科技產業持續向好的發展趨勢、港股市場結構與投資需求的變化。

註：恆生科技指數有規範個股權重不得超過 8%，但成份股權重會在每季調整時才重新予以平衡 (rebalancing)，故部分成份股高於上限的原因為，是該股對上一次平衡調整後股價變動所致。

恆生科技指數、那斯達克 100 成份股具有強烈對比性？

1. 指數定位

恆生科技指數與那斯達克 100 指數的設計目標相同，都是各自市場最有代表性的科技公司。

2. 成份股選股標準

成份股市值要求上，恆生科技指數與那斯達克 100 都沒有對市值有具體的門檻要求，分別選擇市值最大的 30 檔與 100 股票。

流動性要求上，恆生科技指數有換手率要求，那斯達克 100 也有要求每日成交最少 20 萬股。

產業篩選上，恆生科技指數在成份股篩選並未限制產業，但有要求是與科技高度相關的香港上市公司，包括網路、金融科技、雲端、電子商務等，也有設定研發支出必須佔營收的 5%、或營收增速大於 10%，而那斯達克 100 指數則不允許金融業納入指數，也沒有研發支出的比率要求。

3. 指數調整週期

恆生科技指數與那斯達克 100 都是制訂每季調整，但恆生科技指數另有 IPO 新股快速納入規則。

那斯達克 100 指數規定，IPO 個股需要上市交易 3 個月後，才能納入那斯達克 100 指數，恆生科技指數規則允許 IPO 新股快速納入。

4. 市值

由於美股的 FAANG 以及其他龍頭股的市值龐大，這導致了那斯達克 100 指數市值遠超過恆生科技指數市值約 84 倍，而另一部分原因也是那斯達克 100 指數個股比重最高佔比 20%，恆生科技指數最高佔比僅 8.5% 左右，這限制龍頭企業對恆生科技指數的市值貢獻。

另外，從市值集中度來看，恆生科技指數與那斯達克 100 市值都主要集中在前 30% 之公司，前 30% 佔大約 80% 的總市值。

5. 產業配比

目前，恆生科技指數的產業配置相對更集中在資訊科技，約佔指數 68%，那斯達克 100 指數的資訊科技類股加上通訊服務類股，合計權重則大約 35.4%。

恆生科技指數的推出，反映了科技公司在港股的重要性持續上升，科技企業佔總市場比重上升，更有望提升香港市場的活躍度以及本益比水平，而近年來的美中摩擦下，也正引動更多中資企業選擇在港股 IPO 上市，且恆生科技指數允許 IPO 新股可以快速納入，這能夠吸引更多大型科技企業選擇在香港上市 IPO。

恆生科技指數的問世，以及未來更多科技龍頭可能納入恆生科技指數，這將更好地反映中國經濟結構轉型和科技創新發展，吸引外資進入有競爭力的中國新經濟上市公司，顯著提升港股的市值、成交量，中長期亦有利於提升港股的獲利成長性和估值水準。

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