IMF首席經濟學家：多數已開發國家有望下半年開始復甦

據報導，國際貨幣基金組織 (IMF) 首席經濟學家 Gita Gopinath 表示，隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗接種的加速，大多數發達國家有望在今年下半年開始復甦。

Gopinath 在接受採訪時表示，如今面臨的是一個黑暗而艱難的寒冬，但是隧道盡頭有光亮。目前的情況是，今年的開端較 2020 年的預期要強，這是一件好事。

Gopinath 認為，疫苗有望在今年夏天覆蓋大多數發達國家，復甦將以不同的速度進行。疫苗和刺激措施有望促使經濟在下半年實現復甦，並在在 2022 年底前實現全面復甦。

根據國際貨幣基金組織在 10 月發布的預測中顯示，2021 年全球經濟成長預期將反彈至 5.2%，高於去年的萎縮 4.4%。該機構對美國 2021 年的經濟成長預期為 3.1%，高於 2020 年的下跌 4.3%。

如今各國政府為應對疫情，紛紛推出經濟刺激政策，市場認為政府可能在今年逐步削減相關紓困措施。不過，Gopinath 認為不太可能，並期望各國當局在取消任何支援方案時表持謹慎。

隨著疫苗有望在 2021 年初廣泛分發，高盛提高了 2021 年中期的預測。該行將明年第二季經濟成長預測從原先的 7% 提高到 9.5%，並將第三季 GDP 預期由原先的成長 6% 升至成長 7%。

北方信託 (Northern Trust) 首席經濟學 Carl Tannenbaum 則是認為，疫苗不能解決所有美國經濟的問題，由於失業等問題仍在，美國仍需政府推出更大的財政政策支持經濟發展。