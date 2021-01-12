台積電飆至597元天價 續寫新猷朝600元叩關

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 開紅盤以來股價持續走強，今 (12) 日早盤開低不久後，隨即翻紅衝高，最高上漲 2.22%，飆至 597 元，續寫歷史新天價，朝 600 元叩關，市值達到 15.48 兆元，續寫新高。

台積電自今年 1 月 4 日開紅盤以來，獲外資回補力挺，連日改寫歷史新天價，市值接連突破 14 兆、15 兆元大關，光是上周單周市值就激增超過 1.29 兆元。雖然外資昨 (11) 日變臉提款超過 7000 張，台積電仍不畏外資調節，持續走強。

台積電周四 (14 日) 將召開法說會，外資近來相繼調升目標價，目前已有 14 家內外資看好台積電股價衝 600 元，美系外資最新出具的報告，更將目標價喊至 800 元。

美系外資認為，英特爾的外包計畫，可能將 6 成的訂單委託台積電代工，將大幅挹注台積電未來營收、獲利表現，並以「當全世界都需要你」為報告標題，彰顯台積電晶圓代工技術的龍頭地位。

外資也普遍看好，台積電今、明年資本支出均將維持高檔，今年資本支出最高金額上看 220 億美元，明年可望上看 250 億美元。

台積電去年第四季營收 3615.32 億元，季增 1.43%，年增 13.97%，符合財測預期，改寫上季寫下的新高紀錄；去年全年營收 1 兆 3392.55 億元，年增 25.2%，也創新高。

