抗疫優先！馬來西亞宣布緊急狀態直到8月 股匯市挫跌

馬來西亞最高元首周二 (12 日) 宣布升高防疫措施，全國進入緊急狀態直到 8 月 1 日，大馬股匯市聞訊重挫。

馬來西亞綜合股價指數挫跌 1.5%，表現落後其他亞洲股市，聯昌國際銀行 (CIMB Group) 等銀行股領跌。除了受防疫封鎖措施衝擊，最新數據顯示，馬來西亞 11 月工業生產意外萎縮，進一步打壓投資人信心。

美元強勢下，亞洲貨幣普遍疲軟。馬元兌美元一度貶值 0.6%，報 4.0760 馬元兌 1 美元，是去年 12 月 7 日來最低迷，之後跌幅收斂，報 4.061 馬元。

馬來西亞首相慕尤丁 (Muhyiddin Yassin) 已在周一宣布禁止跨州旅行，且周三開始，部分州和領地將升高防疫封鎖。

近日馬國染疫人數激增，約翰霍普金斯大學統計顯示，馬國上周曾單日新增逾 3000 人確診，是疫情爆發以來首次突破此數字。

執政聯盟最大黨巫統黨黨內，正為了 3 月前是否舉行選舉爭論不休，預計本月底決定。慕尤丁主張應該等疫情獲得控制再選，他去年 10 月試圖宣布全國進入緊急狀態，但遭到元首否決。如今正式宣布緊急狀態，代表選舉可延後。

Maybank Kim Eng 證券固定收益研究部門主管 Winson Phoon 說，緊急狀態或許能作為打消國內政壇紛擾的「斷路器」，但同時也讓外資感受到風險。

疫情爆發迄今，全大馬超過 13.82 萬人染疫，至今奪走 555 人生命。馬國政府預估，3 月底或 4 月初之前，單日確診將達到 8000 例。

目前還不清楚馬來西亞的緊急狀態涵蓋內容，如果疫情緩解，可能提早結束緊急狀態。

花旗集團預估，馬來西亞今年初的經濟復甦恐怕依舊疲軟。