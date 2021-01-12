可望接英特爾訂單！花旗料台積電營收增加25億美元 AMD有望成霸主

英特爾可望於 1 月 21 日說明下一代晶片製程問題的解決計畫，花旗分析師 Christopher Danely 週一發布的研究報告指出，英特爾將宣布與台積電擴大合作，台積電營收提高，而對手 AMD 可能是最大受益者。

Danely 估計，英特爾將宣布與台積電 (TSM-US) (2330-TW) 達成某種協議，擴大彼此間的合作關係。

台積電 ADR 週一大漲 3.3% 至 122.60 美元，英特爾小跌 0.2% 至 51.54 美元。

勁敵 AMD (AMD-US) 可能是最大受益者，該公司在執行長蘇姿丰 ( Lisa Su) 帶領下，市占率攀升且成功帶動業務轉型。AMD 週一上漲 2.82%，收 97.25 美元，登上 52 週新高，但目前尚不清楚 AMD 是否會獲得領導地位。

Danely 寫道，儘管英特爾的優勢可能會縮小，但已有數個競爭對手使用台積電晶片的例子。晶片廠還是可以靠更棒的設計來取得優勢，例如高通 (QCOM-US) 優於聯發科 (2454-TW)，Nvidia (NVDA-US) 勝過 AMD 。

然而，將生產工作轉移到台積電可能會挫傷英特爾的利潤。Danely 估計，英特爾毛利率可能下降 10 個百分點，EPS 則下降 25 個百分點。

對台積電來說，接獲英特爾訂單則會提高營收，Danely 估計每接 20 億美元英特爾訂單，台積電營收就能增加 5.6 億美元。Danely 認為，英特爾可能將較低階的 Atom 處理器外包出去，目前他估計 Atom 晶片約占英特爾營收的 15% 或 90 億美元，意味著台積電營收可能增加多達 25 億美元。

Danely 堅信，英特爾雖然可能會外包更多產品，但最終不會到剝離整個製造部門的地步，他列了 3 個主要原因：首先，要將晶片推到市場必須耗費約 3 年，而且首次做還有一定程度的風險。第二，英特爾將必須分享其智慧財產權。第三，這會挫傷英特爾獲利和利潤。

Danely 預測，英特爾生產外包的決定對半導體設備公司的影響不大。