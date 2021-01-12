競爭激烈？特斯拉大跌8% 瑞信：非關百度 只是獲利了結

特斯拉 (TSLA-US) 週一股價大跌近 8%，但這可能不是反映投資者和華爾街如何看待電動車市場最新消息。

特斯拉週一大跌 7.82%，收 811.19 美元，遠遜於大盤表現。

中國網路巨擘百度 (BIDU-US) 進軍電動車的企圖早已廣為人知，週日百度和中國吉利汽車終於發布開發智慧電動車的計畫，由百度提供軟體和自動駕駛技術，再由吉利製造。此前週五市場就以 15% 漲幅提前反映了這個預期的消息。

中國電動車廠蔚來汽車 (NIO-US) 也同樣是特斯拉的競爭對手，該公司週六推出了 ET7 豪華房車，預計 2022 年開賣。

此外，先前已有報導稱蘋果 (AAPL-US) 有開發電動車的計畫，但蘋果拒絕二度評論其汽車計畫。Google 的母公司 Alphabet (GOOGL-US) 擁有自動駕駛技術公司 Waymo，未來也有可能尋求百度與吉利那樣的合作關係，顯見電動車市場競爭越來越激烈。

特斯拉股價走低也並非華爾街不給力。華爾街分析師持續提高特斯拉股票目標價，瑞信分析師 Dan Levy 週一將目標價自 400 美元調高一倍至 800 美元，主張特斯拉德州和德國的新產能可將 2021 年交車量提高到 85 萬輛以上。華爾街分析師平均預期特斯拉今年交車量不到 80 萬輛。

特斯拉成長速度較預期快速，這是分析師調升目標價的原因之一。Levy 擴大其財務模型至 2030 年，他預期屆時特斯拉交車量達 510 萬輛 (2020 年特斯拉交車量約 50 萬輛)，這相當 10 年平均增長率 26% 左右，儘管估計更為樂觀，但 Levy 仍維持「持有」的股票評級。

市場的競爭和 Levy 調高目標價之舉兩者可能相互抵銷。

特斯拉週一的大跌，可能最好的理由是長時間的大漲。直至週一前，特斯拉股票已經連續 11 個交易日上漲，這 11 日累積漲幅 34% 或約市值 2000 億美元，光這 11 日累積的市值就約等於豐田汽車 (TM-US) 的股票價值。

特斯拉 2020 年漲逾 740%，接著開年來已經上漲約 15%。