臉書營運長：美國會暴亂不是在我們平台上組織的

臉書 (FB-US) 營運長 Sheryl Sandberg 週一表示，上週美國國會大廈發生的暴動，人群主要是透過其他網路服務而組織，並不在臉書平台上。

臉書營運長 Sheryl Sandberg （圖片：AFP）

「我們再次移除了 QAnon、Proud Boys、Stop the Steal.. 任何可能參與上週暴動的帳號。我們的執法從來不完美，所以我確信臉書上一定還留有一些沒抓到的帳號，但我認為這些事件大致上是在其他平台組織，這些平台不像我們有停止仇恨的義務，其標準和透明度也不像我們。」

然而，還是有很多團體在上週國會暴行之前，能在臉書上發佈有關衝進國會大廈的貼文。例如，根據 CNBC 報導，臉書上組織的政治行動團體「 The Black Conservatives Fund」號召其 8 萬名追隨者一起在 1 月 5 日遊行到國會大廈，這是暴亂的前一日。但在 CNBC 調查後，該團體移除了該篇發文。

Sandberg 補充，臉書會持續戮力追查任何有關發起該暴動的文章並予以移除。上週臉書宣布將凍結川普總統的帳號至少到拜登總統就任之前。

「我們沒打算解除，這顯示就算是總統，也不能越過我們的政策。」

Sandberg 也被問及她在臉書公司的未來。《金融時報》去年 7 月曾報導，由於臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 更深入經營公司與華盛頓立法者之間的關係，這是先前屬於 Sandberg 管轄範疇的工作，因而傳出 Sandberg 遭公司擱置的消息。

「我會留下來。我熱愛我的工作，大眾喜歡關於企業戲碼的大消息，尤其是喜歡女性被排擠的消息，但我覺得非常幸運能擁有這份工作。」