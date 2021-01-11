研華訂單回溫 去年12月營收再登50億元寫單月次高

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (11) 日公布 12 月營收 50.24 億元，月增 28.5%、年增 17.9%，單月歷史次高，第四季營收 127.66 億元，季減 2.2%、年減 5.3%，符合公司預期。

研華去年 9-10 月接單狀況不錯，依照接單到出貨約 3-4 個月計算，不僅反映在 12 月營收表現上，公司預計，首季狀況也不會太差，全年仍以重返成長為目標，研華去年營收 511.04 億元，年減 5.6%，不過全年營收採美金計算僅減少 1.1%。

研華表示，12 月以區域來看，美國與中國市場表現最為突出，另外，歐洲、韓國與台灣，均有雙位數年成長。

以事業群而言，工業物聯網事業群 (IIoT) 與智能服務事業群 (SIoT) 表現最為突出；而嵌入式物聯網平台事業群 (EIoT) 與應用電腦事業群 (ACG) 單月營收也正成長，僅物聯雲事業群 (CIoT) 仍呈現年減。

總計去年整體表現，在地區方面，研華表示，中國、台灣與韓國市場呈現年對年成長，其他市場除日本外，在 12 月均有不錯表現，也使得全年營收衰退縮小。

去年整年事業群表現方面，應用電腦事業群與工業物聯網事業群表現較為穩健，而嵌入式物聯網平台事業群與智能服務事業群年減個位數；物聯雲事業群則是雙位數年減。