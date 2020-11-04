〈研華法說〉Q4營收估季減2-7% 全年將終止連10年成長

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (4) 日召開法說會，公司預估，第四季營收估落在 121.8-127.6 億元之間，約季減 2.2-6.7%、年減 5.4-9.7%，全年營收估將落在 505.2-511 億元，年減約 5.6-6.7%，終止連 10 年營收年成長的紀錄。

研華表示，第四季基於當前營運與平均匯率 29 的假設，營收約 4.2-4.4 億美元、毛利率 38-40%、營益率 16-18%，則與前季、去年同期相差不遠。

研華指出，第三季接單狀況仍偏弱，訂單出貨比 (BB 值) 是 0.97，低於 1 的水平，顯示客戶需求仍保守，接單到出貨約 3-4 個月，因此將反應在本季，加上多數專案客戶訂單出貨計畫遞延，也影響營運表現。

而近期新台幣強勁升值，研華表示，雖然看來還是會對營收造成影響，但都有在做避險，在獲利上並不會有太大衝擊，以第三季來看，不但沒有匯損，還有匯兌利益 500 萬元。

以本季各事業群與上季表現相比，研華認為，嵌入式運算核心事業群 (EIoT) 可望持平；工業物聯網事業群 (IIoT) 可望持平或小幅衰退；智能服務事業群 (SIoT)、物聯雲事業群 (CIoT) 均將下滑。

若以應用及市場來看，研華認為，應用以醫療領域應用表現相對持穩強勁；三大市場中，歐洲因博奕訂單恢復出貨，第四季估季增、全年估個位數衰退，優於原先預期；中國雖然轉弱，但全年可望持平；美國全年則估衰退 3-4%。

亞洲其餘國家方面，日本表現仍疲弱、韓國第四季可望維持穩健成長，台灣則預期持平；新興市場則以澳洲、以色列及越南狀況較佳，全年可望年增雙位數。