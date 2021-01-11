捷流閥業去年營收23.87億元創新高 訂單能見度長達半年

捷流閥業 (4580-TW) 今 (11) 日公布最新營收，去年 12 月營收 1.92 億元，創歷年同期新高記錄，去年全年營收 23.87 億元也同創新高，年增 0.22%，目前捷流整體訂單能見度達逾 6 個月

捷流閥業 2020 年 12 月營收為 1.92 億元，月增 5.73%，年增 5.85%；2020 年第四季營收 5.57 億元，季減 9%，年減 2.8%，2020 年全年營收 23.87 億元也創新高，年增 0.22%。

捷流閥業近年集團擴大船舶、電子與能源產業全球接單表現，透過齊全閥門產品線、向上整合鑄造原料供應、閥門產品研發量產到全球銷售業務的垂直整合布局，及擁有全球 10 個國家、超過 97 項品質及型式認證等門檻，隨著主要客戶持續投入資本支出計畫、產能擴增與升級下，捷流主管指出，2020 年全球產業面臨新冠肺炎疫情干擾，衍生相關供應鏈穩定性、物流運輸、匯率波動等考驗，2020 年營收仍繳出連續 2 年歷史新高記錄，凸顯捷流競爭利基。

捷流閥業指出，全球供應鏈重組、各國為刺激經濟推動基礎建設等趨勢下，集團積極拓展接單動能，並取得良好市場商機，除此之外，觀察智慧製造或工業自動化需求，除既有閥門產品汰換需求，也增加自動化控制器加裝需求，有助於帶動單一客戶訂單金額的增加。

捷流閥業目前整體訂單能見度逾 6 個月，持續投入高端多元產業工業閥門產品研發設計，積極取得國際認證執照，致力推動整體營運規模持續放大。

捷流閥業 2020 年前三季稅後純益 2.52 億元，每股純益 6.45 元。