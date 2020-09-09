捷流閥業8月營收2.11億元創歷年同期新高 看好大型工程需求

全台蝶閥龍頭捷流閥業 (4580-TW) 今 (9) 日公布 8 月營收達 2.11 億元，連三個月單月營收創歷年同期新高，月成長 1.54%，較去年同期成長 9.28，累計前 8 月營收 16.33 億元，同創歷年同期新高，年增 2.58%；主要受惠船舶業持續進行船隻汰換升級環保性能，及半導體與基礎工程暨水處理產業需求。

捷流閥業指出，目前除穩定既有訂單，美中貿易戰趨勢下，台灣、東南亞等地持續受惠訂單移轉需求，在東南亞電廠已接獲超過 8000 萬元訂單、高雄港洲際二期石化專區也持續開案、以及桃園生質能中心等大型訂單，有望使第三季營收表現站穩高檔水準。

捷流閥業也持續深化中高階雙偏心、三偏心蝶閥及客製閥、控制閥等市場銷售，透過鑄造及加工上游供應鏈整合，提升兩岸生產基地生產自動化比例、以及拉高桃園觀音鑄造廠原料供貨比例，達到閥門產品品質良好控管，期發揮最大量產規模效益。

捷流主管表示，今年 8 月營收再創歷年同期新高，受惠船舶業持續進行船隻汰換並且升級環保性能，同時，半導體與基礎工程暨水處理等產業需求大增，主要客戶持續加大直軸型、雙偏心蝶閥產品拉貨力道，推升整體出貨表現站穩高檔。

捷流主管指出，全球製造業大舉朝台灣、東南亞地區擴建，帶動公司接單暢旺，加上主要客戶對既有產能升級需求提升，並持續加速導入智慧製造或工業自動化，除既有閥門產品汰換需求，亦增加自動化控制器加裝需求。