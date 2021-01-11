王品、瓦城去年營收衰幅收斂 1月營運樂觀

連鎖餐飲集團陸續公布去年 12 月業績，王品 (2729-TW)、瓦城 (2729-TW) 年營收衰退幅度收斂至 6% 上下，乾杯 (1269-TW) 全年也僅衰退 12.7%，疫情衝擊逐漸式微，進入 2021 年，隨著年菜預購、年節聚餐需求升溫，均看好營運動能加溫。

王品 12 月合併營收 15.29 億元，月增 13.83%，年增 12.63%，來到 4 個月高點，也創同期新高，第四季為 43.04 億元，季減 3.48%，年增 13.25%，創單季同期新高，全年合併營收 152.1 億元，年減 6.29%。

其中，王品台灣事業群全年營收達 104.8 億元，年增 7.12%，是睽違 4 年後，重回百億元俱樂部。

瓦城 12 月合併營收為 4.15 億元，月增 11.8%，年增 1.36%，創同期新高，第四季為 11.95 億元，季減 7.26%，年增 4.44%，全年達 46.11 億元，年減幅收斂至 5.89%。

乾杯 12 月合併營收為 3.05 億元，月增 28.17%，年減 0.52%，創單月次高，全年為 28.02 億元，年減 12.76%。

瓦城表示，12 月進入年底餐飲旺季和振興優惠倒數階段，持續帶動來客，走過充滿挑戰的 2020，不斷修正策略、謹慎拓點展店，並加大安心餐廳的認證與投入，進入 2021 年後，首先迎來年菜銷售商機，今年首度開放線上訂購，在去年熱銷 3000 套的基礎下，今年持續成長可期。

截至去年底，瓦城共 138 家店點，其中台灣達 132 家，以瓦城泰國料理達 65 家最多，其次為大心 31 家、1010 湘 15 家、時時香 12 家。

王品表示，年關將近，微型尾牙聚餐訂位大增，台灣事業群營收持續暢旺，大陸事業群在疫情趨緩後，復原速度領先同業，8 月起王品、西堤兩大主力品牌恢復率超過 100%，中平價的鵲玥粵式小館，也表現不俗。

進入 2021 年後，王品牛排的起家厝台中文心店，今日重新改裝調整出發，而連續的低溫寒流帶動旗下 5 個鍋物品牌業績提升 20-30%，為元月添營運動能。

乾杯表示，去年以來仍積極拓展營運新通路，不僅跨進 B2C 零售市場，也推出自有生鮮電商平台乾杯超市、頂級寵物品牌乾杯汪汪，以及集團會員制紅利回饋制度 KANPAI GO！CLUB，至今會員數已突破 15 萬人，成長動能逐漸加溫。