統振因應封裝電池芯缺料墊高成本 新訂單將協議漲價

統振 (6170-TW) 因封裝電池組主原料電池芯市場供需失衡，短期已出現缺料情形，使得原物料、運費相關成本墊高，加上新台幣匯率波動加劇，統振將進一步與客戶針對新訂單協商調高價格。

統振今 (8) 日公布 2020 年 12 月營收為 2.29 億元，月減 26.74%，年減 43.53%，主因出售轉投資統達公司部份股權後，不再納入營收，加上能源事業市場因電池芯缺料短期影響造成 12 月營收下滑。

統振 2020 年營收為 35.63 億元，年減 7.42%，由於封裝電池主原料的電池芯市場供需失衡，統振將進一步與客戶針對新訂單研擬漲價協議。

統振主管表示，2020 年雖因疫情對整體營收帶來考驗，但受惠後疫情時期推動歐美市場的宅經濟大量需求增加，帶動旗下 3C 電池封裝應用產品保持良好的銷售業績，尤其在電商平台的銷售明顯成長，推進公司能源事業部即使在出售轉投資統達公司部份股權後，能源事業部的營收仍保持年增率正成長的表現，加上金融科技業務與流通事業奠定公司營收穩健基礎，挹注統振去年全年度整體營收保持在 30 億元以上水準。

統振指出，公司看好全球電池需求仍將持續成長趨勢明確，旗下 3C 電池封裝產品之主要原物料的電芯，多年來的採購對象均來自日本及韓國等國際知名電芯大廠，故在電池安全性、穩定性、效能等具有高度競爭力，是 2020 年度能源事業部業績保持年增率正成長的關鍵，統振也持續挾著競爭優勢積極拓展市場版圖，創造公司於能源市場的佔有率提升，並對公司未來整體營運帶來正面的挹注。

統振 2020 年前三季營收 27.65 億元，毛利率 18.56%，年增 3.08 個百分點，稅後純益為 1.08 億元，年增 90.87%，每股純益達 1.23 元，已超越 2019 年年全年獲利。