〈焦點股〉PVC、EVA市況熱 台聚、台達化漲停 台塑創10個月新高

在變種新冠病毒陰霾籠罩下，美股周一走弱，台股今 (22) 日也呈現高檔盤整格局，電子、金融族群齊跌，盤面上以塑化、造紙等傳產類股表現相對有撐，其中，PVC、EVA 第 4 季市況火熱，帶動塑化廠營運持續回溫，台聚、台達化強勢亮燈漲停，龍頭廠台塑也回升至今年疫情爆發前的高點，創 10 個月新高。

國際原物料掀起漲價潮，台塑旗下 PVC、EVA 等主力產品近期市況大好，其中，PVC 供不應求，報價持續彈升，再加上海運缺櫃影響，下游客戶為確保料源無虞，積極補充庫存，法人看好台塑第 4 季獲利可望翻倍成長，PVC 買氣預期可旺到明年首季。

台塑股價上周跌破 90 元大關，不過，昨日買盤回籠強漲近半根漲停板後，今天盤中再度挾量上漲約 2%，人氣高漲，一度衝上 94.3 元，創今年 2 月下旬以來的新高，此外，台塑集團股南亞、福懋均在盤面上表現。

華夏日前也在法說會上表示，市場出現報復性需求，使得 PVC 供需失衡、報價不斷攀升，供應吃緊的狀況至年底前都難以解決，華夏今日股價同步上漲逾半根停板，盤中最高來到 25.65 元，累計近 3 個月以來，華夏股價已彈升逾 3 成。

東北亞 EVA 價格較 5 月谷底時，近乎翻倍成長，目前漲至每公噸約 2200 美元，而 1 月農曆年前為傳統鞋材旺季，加上太陽能封裝膜需求佳，預期 EVA 客戶將積極搶購，支撐價格走揚，台聚今日吸引買盤青睞，強勢攻上漲停；亞聚也一度攻上漲停價，漲停打開後仍有逾 6% 的漲幅。

上市塑膠類股盤中漲逾 1%，表現優於大盤，除了台聚外，台達化、台苯、中石化盤中均亮燈漲停，國喬、聯成、三芳、炎洲等多檔漲勢也相當強勁。