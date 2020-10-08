邑昇自行車燈+PCB雙箭頭使勁 9月營收創14個月新高

邑昇 (5291-TW) 已擺脫疫情低潮，營運穩步回升，今 (8) 日公布 9 月營收 1.15 億元，創 14 個月來新高，月增 8.76%，年增 20.47%，主要來自 PCB、LED 自行車燈兩大事業穩定挹注。

邑昇第三季營收為 3.14 億元，創 4 季以來新高，季增 13.25%，年減 3.31%，前 9 月營收為 8.62 億元，年減 5.58%。

邑昇 9 月主要受惠 PCB 及自行車燈兩大事業出貨順暢，市場活絡帶動需求回補，穩定挹注營收，其中，自行車燈因歐美疫後時代生活通勤習慣改變，使各品牌通路商積極拉貨，周邊配件因而增溫，在市場規模持續擴大下，邑昇以有高流明及高安全性的車燈產品，並以自有品牌深耕當地市場。

PCB 佈局上，邑昇持續少量多樣化與高毛利政策，著重在工業電腦、工控、車用、IoT 及醫療等高利基領域發展，並不斷在既有 20 層以下印刷電路板之技術基礎上，強化研發製程能力、提升產品附加價值，包括雷鑽製程、HDI 控制用板搭配軟硬結合板、高階盲埋孔、高頻製程等，使邑昇產品更具競爭優勢，而從 PCB 出貨來看，隨著全球 5G 蓬勃發展，5G 需求已開始發酵。

邑昇 2020 年上半年稅後純益 3822 萬元 ，年增 16%，每股純益爲 1.01 元。