台股爆量大漲站上15400點 外資狂買近200億元 三大法人買超222.54億元

美股周四全面收漲，其中費半大漲 3.8%，加上資金狂潮帶動下，台積電今 (8) 日續飆天價，帶動台股改寫歷史新高，聯發科及聯電同步扮演撐盤主帥，加權指數終場上漲 249 點，收在 15463 點，周線寫下連十紅紀錄，累計大漲 731.42 點。三大法人共計買超 222.54 億元，其中外資再加碼近 200 億元。

台股日前衝出歷史天量後，今日加權指數成交值逼近 4000 億元。觀察籌碼面，外資昨天大買 164 億元後，今天再加碼 197.12 億元；投信持續賣超 9.31 億元；自營商與外資同調，買超 34.7 億元，三大法人合計買超 222.54 億元。

台積電 ADR 周四大漲 5.8% 收 121.43 美元，續創歷史新高，帶動今天現貨表現強勁，終場大漲 2.6%，收全日最高 580 元，市值也衝破 15 兆元大關。台積電將於下周四 (14 日) 召開法說會，外資圈已搶先調高目標價，最高為亞系外資的 650 元。

聯發科今日吸引資金進駐，一度大漲逾 5%，衝上 844 元歷史新高，市值攀升至約 1.34 兆元，終場則收 838 元，漲幅 4.8%。聯電繼 8 吋晶圓代工價格調漲後，12 吋也開始跟進漲價，帶動股價漲逾 3%，收 47.85 元。

台股出現七千金榮景，今日在資金行情發燒下，掀起比價效應，矽力 - KY 衝上漲停價 2565 元緊追股王，信驊、祥碩、譜瑞 - KY 三檔 IC 設計股也強勢上漲逾半根停板，最高分別來到 2150、1880、1270 元；新科千金股亞德客 - KY 則在平盤附近整理。

航運股回檔數日後，今日漲勢再起，有外資出具報告力挺長榮，目標價喊至 52 元，帶動長榮止跌反彈，漲近半根停板，站回 40 元之上，陽明同步吸引買盤挹注漲逾 5%，萬海則上漲約 2%。