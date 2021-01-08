〈長聖轉上櫃〉掛牌首日大漲2成 啟動蜜月行情

細胞治療廠長聖 (6172-TW) 今 (8) 日以每股 138 元掛牌上櫃，受惠特管辦法推出後，治療項目、核准案為台灣之最，有望推升今年營運轉盈，今日開盤跳空開高，最高站上 166 元，漲幅約 2 成，啟動蜜月行情。

長聖營運聚焦在新藥開發與特管辦法的細胞委託製造，新藥開發方面，長聖新藥異體臍帶間質幹細胞 (UMSC01)，用來治療急性心肌梗塞已完成一期臨床試驗收案，預計今年向美國 FDA 提出二期臨床試驗申請；新一代 CAR-T 藥物 CAR001 可望因治療實體瘤、異體移植，成為突破性 CAR-T 療法，且 CAR001 已有台灣與日本專利，同時正在申請美國專利，並規劃申請美國與台灣臨床一期試驗。

自政府啟動特管辦法後，成為長聖營運主要動能，長聖共 5 個產品申請特管辦法，目前已通過 4 項，最後一項也預計今年底有望取得審查，除通過項目為台灣生技廠最多外，公司也與 8 家醫院合作、拿下 17 件核准案件，收案數達 138 位，四大營運動能有望帶動今年全年營運損平。

長聖經由中央研究院、交通大學和中國醫藥大學專屬授權，有多項細胞療法技術，並具備三間細胞製備廠，是今年首家以細胞療法為主要業務上櫃公司。