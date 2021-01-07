PVC價量齊揚 華夏去年12月、Q4營收同攀峰

華夏 (1305-TW) 今 (7) 日公告去年 12 月營收 16.81 億元，月增 10.23%，年增 36.3%；去年第四季營收 45.92 億元，季增 40.8%，年增 23.74%；去年全年營收 137.33 億元，年減 9.17%。在 PVC 產品價量齊揚下，去年 12 月與第四季營收同創新高。

由於第四季 PVC 價格攀全年高點，且華夏 100% 全產能生產，產銷量較第三季提升，帶動整體營運攀峰。

近來美國 FPC-USA 及 Westlake 廠，短期內都無法恢復正常出口量，加上中國下游需求暢旺，PVC 庫存由年初高點 49 萬 2700 噸，降至 6.5 萬噸，且內需價格高於國際行情，可供出口數量有限。

另一方面，韓國 LG 輕油裂解廠火災，也使 PVC 廠開工率僅達 7 成；國際海運艙位、貨櫃持續緊繃，也影響 PVC 市場供貨，帶動今年首季 PVC 市場持續供不應求，價格持續看漲。

此外，對於「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP) 的影響，華夏指出，就客戶加工後外銷出口的產業來看，華夏的 PVC 產品不會被課到關稅，若供應客戶加工後外銷出口，就不會受 RCEP 影響，但若要爭取內需市場，未來受到的影響就會逐步顯現。